Brno trápí ucpané silnice, v hodnocení nechybí ani Grand Prix

Dopravní systém, špatnou koordinaci dopravních staveb a kolony označují v končícím volebním období za jeden z velkých problémů Brna politici z opozice i koalice. Opozice navíc kritizuje chystaný projekt rezidentního parkování. Koaličním Zeleným a Žít Brno také vadí rozhodnutí o odsunu vlakového nádraží. Pozitivně zastupitelé vnímají odkup veletrhů do výhradního vlastnictví města, zachování motocyklové Grand Prix, ale i slevu na jízdném v MHD nebo vyšší investice do škol.

Koalici v Brně tvoří ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, Strana zelených a TOP 09. V opozici jsou ČSSD, ODS a KSČM. Investice má na starosti ANO, které mělo rok a půl i dopravu, poté ji převzalo asi na dva roky Žít Brno a nyní ji má opět ANO.

Podle opozičního zastupitele Olivera Pospíšila (ČSSD) koalice ve snaze rozdělit magistrát mezi pět subjektů narušila fungující organizační strukturu. "Odešla řada zkušených pracovníků. Funkce vedoucího odboru dopravy je skoro rok neobsazená. Brněnská doprava je v troskách, nefunguje koordinace uzavírek," uvedl Pospíšil. Zavedení rezidentního parkování považuje za ukvapené a nepřipravené.

Opoziční zastupitel Robert Kerndl (ODS) míní, že vzniklo nesourodé spojení bez potřebné názorové shody. Kromě dopravy a rezidentního parkování kritizuje i absenci nového územního plánu. "Nepřibývají plochy na bydlení, nemovitosti tím pádem neúměrně zdražují," řekl Kerndl. Pochválil naopak zavedení participativního rozpočtu, v němž mohou lidé rozhodovat o investicích, nebo zavedení speciální stravy do škol pro děti.

Opoziční zastupitel Martin Říha (KSČM) řekl, že nebylo mnoho investic a dvě třetiny komunikací jsou ve špatném stavu. Podle něj je špatná příprava investic a chybí odpovědná a odborná práce politiků i úředníků, což má za následek kolaps dopravy. Za pozitivní považuje odkup brněnských veletrhů.

Nákup veletrhů považuje za důležitý i primátor Brna Petr Vokřál (ANO). "Jedna z největších věcí, co se podařila, je vznik Kanceláře architekta města Brna, která funguje dobře. Brňané také kvitují záchranu Grand Prix, nicméně nám v tom trošku hází klacky pod nohy centrální úroveň," řekl Vokřál. Velká cena silničních motocyklů měla před lety skončit, ale město a kraj založilo spolek na její pořádání a dává na to peníze i se státem. Letos stát vyčlenil peněz méně. Za neúspěch Vokřál považuje to, že se nepodařilo Brnu vyřešit stavbu fotbalového stadionu za Lužánkami.

Záchranu GP označil za dobrý počin i náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno) stejně jako víc peněz pro kulturu nebo projekty na nová sportoviště. Za nejdůležitější však považuje otevřenost radnice, která je podle něj oproti dřívějšku schopná lépe komunikovat s lidmi. Podle něj se ale neudělalo příliš v územním plánování a vadí mu i rozhodnutí o odsunu nádraží k řece, přestože se koalice zavázala podpořit variantu, kterou budou chtít lidé. V referendu, neplatném kvůli nízké účasti, se lidé vyjádřili pro nádraží v centru pod Petrovem.

Za chybu považuje odsun nádraží i náměstek Martin Ander (SZ), který naopak vyzdvihl levnější cestování MHD. Náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) si cení investic do školských budov zvýšených o 170 milionů, zavedení seniorbusu i to, že se podařilo dostat Úrazovou nemocnici ze záporného hospodaření. Jako minus vidí neschopnost koordinovat dopravní stavby, což náměstek Jaroslav Kacer (TOP 09) označil přímo za slabinu města. Podle Kacera je naopak důležité, že město rozhodlo o poloze nádraží.