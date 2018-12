Brno zažaluje podnikatele. Vlastní nemovitosti za Lužánkami

Brněnští zastupitelé schválili podání žaloby města na společnost Czechcity o určení vlastnictví chodníků a komunikací na městských pozemcích kolem stadionu za Lužánkami. Czechcity je jednou z firem podnikatele Libora Procházky, jehož další nemovitosti jako hala nebo garáže na pozemcích města brání stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami. Podnikatel tvrdí, že také komunikace jsou jeho. Městu už zaslal předžalobní upomínky kvůli bezdůvodnému obohacení za užívání těchto staveb.

Pro určovací žalobu zvedlo ruku 32 zastupitelů, 15 z hnutí ANO bylo proti, dva zastupitelé se zdrželi. Náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti) řekl, že spory asi potrvají několik let. Podle něj však v minulosti město s Procházkou bezvýsledně jednalo. "On nechce finanční vyrovnání za nemovitosti ani pozemky, ale chce za to historické budovy v centru města. Současná koalice nemá vůli mu za komunikace a sítě vyměnit historické budovy v centru," řekl Koláčný.

S Procházkou donedávna jednal bývalý primátor Petr Vokřál (ANO). Projednával s ním výměnu nemovitostí za devět bytových domů, to ale vyvolalo vlnu kritiky obyvatel i politiků. Potom se projednávala směna historických domů, proti tomu však vznikla petice, kterou iniciovala tehdejší volební jednička ODS a současná primátorka Markéta Vaňková.

Vokřál v úterý zastupitelstvu řekl, že soudy řešení sporů zbrzdí o několik let, navíc Brnu hrozí, že bude muset platit miliony za užívání některých staveb. Už v minulosti muselo platit několik milionů za to, že lidé parkují na střeše Procházkových podzemních garáží. Vokřál také uvedl, že po změně vedení nikdo s Procházkou nejednal. "Já jsem s ním nejednala, ale dřívější jednání ukázala, že dohody jsou velmi problematické. Pokud na sebe nechceme čtyři roky jen koukat, je ta žaloba prvním krokem, který může vést k domluvě," řekla Vaňková. Žaloba ukáže, zda jsou komunikace Procházky, nebo města.

Vokřál navrhoval rozhodčí soud, protože je rychlejší. Podle Vaňkové ale nemá tolik opravných prostředků jako normální soud. Zbrojovka na stadionu za Lužánkami vyhrála v minulosti titul, od počátku tisíciletí ale stavba chátrá. Město tam chce za dvě miliardy postavit nový stadion s 30 tisíci místy.