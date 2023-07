Bubílková, Slováčková a Etzler otevřeli největší kuchyňské studio v Česku

Známé osobnosti představily největší kuchyňské a designové studio v Česku. V obchodním centru Galerie Butovice Praha XXXLutz nabízí na ploše přes 4400 metrů čtverečních více než 120 kuchyní a pět ukázkových bytů. Celková investice činí 100 milionů korun a díky projektu vznikly také čtyři desítky nových pracovních míst.

Pro zpěvačku a herečku Annu Julii Slováčkovou je vaření obrovským koníčkem. "Miluju vařit, celkově miluju jídlo a jíst," prozradila zpěvačka a herečka během slavnostního otevření největšího kuchyňského studia v Česku. "V kuchyni trávím nejvíc času ze všech místností, které mám, protože tam nejen jím a vařím, ale setkávám se tam s rodinou a přáteli. Pro mě je to nejdůležitější místo v bytě," dodala. Jako kuchařka se ovšem na slavnostním otevření kuchyňského studia XXXLutz v Galerii Butovice příliš neosvědčila, protože se během chvíle pořezala o profesionální nabroušené nože. Naštěstí všechno dobře dopadlo.

Moderátorka Zuzana Bubílková je v kuchyni také velmi často, ovšem není to tím, že by vařila. "Nedávno jsem psala takovou glosu, proč se tolik mladých rodin rozvádí. Nějaký sociologický průzkum tvrdí, že je to proto, že mladé ženy neumí vařit. Já můžu říct, že je to totální kravina, protože se mnou se každý chlap rozešel, když jsem mu vařit začala. Přitom jsem se tak snažila! Jenže čím víc jsem se snažila, tím víc prchali," svěřila se se smíchem. "Pamatuju, jak jsem jednou vařila kynuté knedlíky pro Šimka. On je měl rád, a tak jsem si řekla, že na tom nic není. Našla jsem si recept, vypadalo to pěkně, ale jak jsem to hodila do vody, tak švestky vyplavaly, vedle toho chuchvalce těsta, no hrůza. Musela jsem improvizovat, takže jsem ty švestky vyndala, těsto scedila, nastrouhala jsem na to čtvrt kila brynzy a vydávala to za brynzové halušky. Šimek přišel, ptal se, co to je, a když jsem mu řekla, že rodinný recept na halušky přímo z Terchovej, tak to zkusil a povídá: "Jestli tohle jedl Jánošík, tak se nedivím, že uklouzl na hráchu."

Kuchař Roman Staša prozradil, bez jakých vychytávek se v kuchyni neobejde. "Určitě nemůžu být bez parní trouby, tu používáme pořád. Hlavně proto, že máme malého syna, který přípravu jídla v páře zbožňuje a potřebuje, aby jedl zdravě," nechal se slyšet. "Jinak jak objíždím české domácnosti, kde lidem u nich doma vařím, tak mi přijde podstatné mít doma dobrou indukční desku," oznámil. Co se týče plánování kuchyně, je to věc, již podle něj lidé často podceňují. "Je důležité myslet na nejmenší detaily. Aby dřez nebyl na druhé straně kuchyně než třeba myčka a koš, anebo když máte olej, abyste ho nikam nepřenášeli. V XXXLutz je úplně geniální, že si to sami vymyslíte od A po Zet, a oni to s vámi doladí. Chcete mít bar? Jak bude velká krájecí plocha? Kde bude indukce, aby nebyla úplně v rohu, abyste tam dokázali dát hrnce. Je to úžasná služba," nemohl si XXXLutz vynachválit.

Herec Miroslav Etzler přemýšlel, že se asi minul povoláním. "Zvolil jsem profesi, kterou dělám, ale asi to byla chyba, protože jsem měl být kuchař. Já patologicky rád vařím. Co nedělám, je sladké. Tomu se vyhýbám, přestože ho mám moc rád. Ale vařím skrz na skrz celou světovou kuchyni, miluju asijská jídla, vietnamskou kuchyni, kambodžskou, čínskou, indickou, thajskou... A taky italskou a španělskou! Já jsem prostě fakt měl být kuchař," řekl s úsměvem. Na vychytávky si ovšem nepotrpí. "Pravdou je, že technologie jde tak strašně dopředu, že už ani nevím, co všechno ty dané spotřebiče umí. Můj názor je ten, že dobrý kuchař uvaří i na ohni. Ale uznávám, že mně se daleko líp vaří na plynu, protože rychleji udělá teplo," dodal herec, jenž si do kuchyňského studia XXXLutz přišel pro inspiraci. "Přišli jsme se rozhlédnout, jaké jsou nové trendy, protože nás to teď hodně zajímá. Plánujeme si pořídit novou kuchyň a pro mě je nějaká horkovzdušná trouba španělská vesnice. Musíme si to nechat vysvětlit," přiznal.

Moderátorka Sandra Pospíšilová (rozená Parmová) považuje vaření za relax. "Vařím ráda, když to není povinnost. Pokud mám inspiraci a chci vyzkoušet něco nového, to si vyloženě užívám," připustila maminka dvou dětí. "Bez čeho bych se neobešla, je dobrá pánvička, protože miluju maso a často dělám steaky," doplnila. Sandra si svoji kuchyň nezařizovala, protože se nastěhovala k manželovi, jenž měl vše v novotě. "Já jsem měla to štěstí, že jsem přišla v podstatě k hotové kuchyni, takže jsem nemusela nic zařizovat ani plánovat. Musím říct, že manžel má perfektní vkus a v kuchyni se mi vaří skvěle," pochvalovala si.

Vojtěch Urban a Betty Minaříková z MasterChefa si od XXXLutz nechali udělat kuchyň na míru. "Je obrovská, ve finále zabírá půlku bytu," překvapila Betty. "Ten byt už byl celý navržený architektem, takže se tomu přizpůsobovaly detaily, aby to bylo co nejvíce funkční," dodal Vojta. "Trošku jsme do toho hodili panu architektovi vidle, protože původní představa majitele byla, že byt bude pronajímat byznysmenovi, co nemá čas vařit. My jsme mu to úplně překopali a je z toho kuchyň přes dvě místnosti," dodala Betty se smíchem. Speciální přání měli jen jedno. Toužili po vestavěné vinotéce, což se podařilo. "Z toho máme největší radost!" shodli se.