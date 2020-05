Bude projednán zákon k zlevnění přeshraničních plateb

Přeshraniční platby v eurech by měly zlevnit a zároveň by se měly zpřísnit podmínky pro poskytování tzv. dynamické konverze. Spočívá například v nabídce úhrady transakce při platbě kartou nebo výběru z bankomatu v zahraničí přímo v českých korunách, nikoliv v měně dané země. Většinou ale takové transakce bývají pro klienty nevýhodné. Vyplývá to z novely zákona o platebním styku, kterou v pondělí projedná vlády. Norma tak reaguje na několik nařízení EU.

U přeshraničních plateb nařízení EU počítá od loňského 15. prosince s tím, že za platby v eurech bude možné nově platit pouze tolik, kolik si banky účtují za domácí korunové platby. Doposud podle MF platilo, že úhrady v eurech byly zatíženy poplatkem, který často dosahoval i několika set korun. "Má-li klient všechny tuzemské úhrady zdarma, pak mu jeho banka musí poskytovat zdarma i úhrady v eurech," upozornilo už dříve ministerstvo financí, které novelu předložilo.

Nařízení také zpřísňuje podmínky pro poskytování tzv. dynamické konverze, která spočívá v okamžitém převodu účtované částky na měnu, ve které je veden bankovní účet klienta. Nabízí tak například při platbě kartou nebo výběru z bankomatu v zahraničí úhradu transakce přímo v českých korunách, nikoliv v měně dané země. Nevýhodou služby je podle MF to, že směnný kurz je ve většině případů méně výhodný než následná konverze provedená bankou klienta.

Díky nařízení EU jsou lidé podle dřívějšího vyjádření MF od letošního 19. dubna jasně informováni, zda je pro ně v rámci dynamické konverze nabízený kurz výhodný či nikoliv, a to přímo na displeji bankomatu nebo platebního terminálu.

Další podrobnosti

Předkládaná novela nicméně zavádí licencování provozovatelů nezávislých bankomatů poskytujících službu dynamické konverze (DCC) s možností takovou licenci odejmout. Zároveň předloha zavádí také veřejnoprávní sankce za porušování informační povinnosti při poskytování služby DCC.

Na vládu jde přitom zákon s nevypořádanými připomínkami České národní banky a ministerstva průmyslu a obchodu. ČNB nesouhlasí se zavedením nové licenční kategorie poskytovatele dynamické směny měn a ani s tím, že by povolení těmto subjektům udělovala ČNB a na tuto kategorii poskytovatelů dohlížela. "Jedná se v zásadě o dohled nad dodržováním soukromoprávních povinností při poskytování služby DCC provozovateli nezávislých bankomatů, kteří tak činí na základě živnostenského oprávnění. Tuto formu dohledu by dle názoru ČNB měl vykonávat stát (konkrétně zřejmě Česká obchodní inspekce), nikoli centrální banka," uvedla ČNB.

MPO v připomínkám zase nesouhlasí s rozšiřováním kompetencí České obchodní inspekce právě u dynamické konverze. "Požadujeme vypuštění ČOI z dozorových činností v této oblasti. ČOI vykonává svou dozorovou pravomoc na území České republiky a nedisponuje účty v cizích měnách ani platebními kartami vystavenými k takovým účtům, prostřednictvím kterých by sama mohla realizovat kontrolní nákupy zaměřené na kontrolu této problematiky," uvedlo ministerstvo.