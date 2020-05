Bude zaveden volnější pohyb přes hranice nebo COVID III

Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru uvedl, že se na tom shodla vláda.

Dosud Česko počítalo s plošnými kontrolami na hranicích do 13. června, Hamáček ale o víkendu řekl, že chce ve vládě jednat o možnosti rychlejšího uvolnění opatření. Ke zrušení hraničních kontrol už přistoupilo Rakousko, které otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli koronaviru jsou tam rovněž jen namátkové.

Stát přispěje 50 procent na komerční nájmy, schválila vláda

Stát přispěje na nájem podnikatelům zasažených koronavirovou krizí 50 procent v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Program COVID nájemné schválila vláda, uvedla Česká televize.

Program má pomoci podnikatelům, kteří museli kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru zavřít své provozy. Nájemní smlouvy na tyto prostory musely být uzavřené před 12. březnem, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Podporu budou moci čerpat i ti podnikatelé, kteří fungovali v omezeném provozu, prodávali přes výdejní okénka, rozvoz nebo e-shop.

Vláda schválila program COVID III,na záruky v něm je 150 mld.Kč

Vláda schválila úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem COVID III, uvedla Česká televize. Kabinet na záruky vyčlenil 150 miliard korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až 500 miliard korun. Podporu by tak mohlo získat až 150 tisíc podnikatelů.

Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, získají záruku do 80 procent. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Z programu bude možné podle šéfů tuzemských komerčních bank úvěry čerpat do týdne či 14 dnů. ČMZRB musí nyní vypsat výzvu. Do ní se mohou hlásit komerční banky, se kterými následně ČMZRB bude podepisovat smlouvy.

Ministerstvo zdravotnictví přebere chytrou karanténu 25. května

Ministerstvo zdravotnictví by mělo od 25. května převzít chytrou karanténu. Má také navrhnout její další personální zajištění a harmonogram pro nadcházející část Chytrá karanténa 2.0, vyplývá z materiálu, který projednává vláda. O tom, že by ministerstvo mělo celý projekt převzít pod sebe, hovořil v neděli premiér Andrej Babiš (ANO).

První část projektu se zaměřovala zejména na komunikaci a předávání dat mezi hygienickými stanicemi, nemocnicemi nebo laboratořemi testujícími na covid-19. Všechny složky měly také pravidelně reportovat data, která se každý den vyhodnocovala. Další část počítá například s mobilní aplikací eRouška.

"Je předkládán návrh dalšího postupu, kterým by se měly ad hoc vzniklé řídící týmy, které byly složeny ze zástupců některých resortů, státních podniků i komerční sféry, převést na standardní systém řešení epidemií velkého rozsahu v souladu s právními předpisy," píše se v dokumentu.

Centrální řídící tým bude součástí organizační struktury resortu zdravotnictví. Ministerstvo má také předložit personální požadavky, například na posílení krajských hygienických stanic, a požadavky na jejich financování.