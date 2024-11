Budilova vila v Kostelci by se mohla proměnit v menší muzeum s expozicí Fragnera

Budilova letní vila v Kostelci nad Černými lesy by se za několik let mohla proměnit v menší muzeum o historii vily a architektu Jaroslavu Fragnerovi, který ji navrhl. Funkcionalistickou památkově chráněnou stavbu koupil v roce 2020 místní nadšenec Jan Novák. Postupně jí navrací původní podobu, chce ji vybavit dobovým nábytkem a zpřístupnit veřejnosti. Po menších opravách chystá první větší viditelné úpravy, a to repasi oken v horním patře, na kterou získal letos na podzim od MAS Podlipansko dotaci přes dva miliony korun.

Ke koupi se Novák dostal náhodou, předchozí majitelé vilu původně prodávat nechtěli. "Roli sehrál i můj záměr, majitelé ocenili, že bych ji chtěl jednou zpřístupnit. Dům má historii, slavného architekta, o kterém ale nikde nic moc není, existuje sice Galerie Jaroslava Fragnera, ale to je jen jméno, chybí něco, kam byste se skutečně mohli podívat na jeho práci," řekl Novák.

Stavba s patrnými vlivy švýcarského architekta Le Corbusiera je podle Nováka výjimečná také tím, že se v ní dochovalo velké množství původních prvků, například dveře, schodiště, kování nebo světla. "Je to díky citlivému přístupu předchozích majitelů, a na rozdíl od jiných podobných staveb se nikdy nepřeměnila třeba ve školku," doplnil.

Aktuálně se dokončuje stavebně historický průzkum, na který přispěl z Fondu kultury a obnovy památek Středočeský kraj. Na opravy zatím Novák využívá především dotace ministerstva kultury. "Jsou to částky v řádu statisíců na havarijní stav," doplnil Novák. Připravovaná repase oken v horním patře je podle něj zatím nejvýraznější stavební úpravou, zvládnout by ji chtěl do příští zimy. Postupně bude usilovat o dotace na další nákladnější opravy, například repasi zbylých oken, opravu fasády nebo severní terasy.

Třípodlažní vila zasazená do svahu vznikla v roce 1932 podle návrhu architekta Jaroslava Fragnera jako letní sídlo rodiny ředitele kolínské elektrárny Václava Budila. Jeho rodina vilu obývala do roku 1973, dalším majitelem byl motoristický publicista a závodník Jaroslav Hausman. V roce 2013 byla vila prohlášená za kulturní památku. Novák chce opravy výjimečné stavby dokončit do roku 2032, kdy ji plánuje u příležitosti 100 let od postavení domu zpřístupnit. Nyní se zájemci do vily mohou podívat například u příležitosti dnů architektury, pro skupinky alespoň šesti lidí je možné domluvit prohlídku i během rekonstrukce.