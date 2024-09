Bulovka se mimosoudně dohodla s pacientkou, která kvůli omylu potratila

Pražská Fakultní nemocnice Bulovka se mimosoudně dohodla na odškodnění s pacientkou, které tamní zdravotníci letos v březnu kvůli záměně s jinou ženou nedopatřením provedli potrat. Dohoda se týká i partnera pacientky. Informaci serveru Seznam Zprávy ČTK potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Podle dřívějšího vyjádření ředitele nemocnice Jana Kvačka tehdy pochybili dva zaměstnanci, kteří zaměnili dvě pacientky původem z Asie, které trvale žijí v Česku.

"Všechna dosavadní i budoucí práva a nároky vzniklé v souvislosti s touto událostí mezi FNB a poškozenými jsou tímto zcela a jednou provždy vypořádány," píše se ve společném prohlášení, které má ČTK k dispozici. Zároveň obě strany zavazuje k mlčenlivosti, ke zdrženlivosti v něm vyzývají i média. Částku, která je součástí vypořádání, strany neuvedly.

Jedna ze zaměněných žen přišla letos v březnu na běžnou kontrolu v těhotenství, druhá na takzvanou kyretáž, která se dělá například při léčbě nemocné dělohy, ale lze tak i ukončit těhotenství. Poškozená pacientka podle vyjádření přednosty gynekologicko-porodnické kliniky FN Bulovka Michala Zikána z letošního dubna před zákrokem podepsala dokument v češtině, kde byla identifikace jiné ženy.

"Pacientka byla velmi podrobně i za přítomnosti tlumočníka tři dny předtím poučená, co ji čeká, že jde na ambulantní vyšetření, odběr krve," uvedl. Na samotný výkon pak podle něj tlumočník obvykle nechodí. "Personál, který se toho účastnil, neměl z reakcí pacientky důvod se domnívat, že jde o někoho jiného," řekl tehdy. Byla podle něj standardně oslovena, reagovala na cizí jméno včetně pohledu na dokumentaci.

"Mělo by být na té ženě samotné, aby posoudila, do jaké míry se cítí bezpečně v té komunikaci," dodal. Nemocnice má podle Kvačka externě akreditované procesy, které mají podobné chyby odhalit. V dubnu uvedl, že do budoucna bude nemocnice výrazněji označovat pacienty s jazykovou bariérou.