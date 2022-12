Bydlení na některých kolejích v Praze bude v novém roce dražší

Vysokoškoláci budou v novém roce za bydlení na některých kolejích v Praze platit více. Největší skokový nárůst cen za bydlení oproti letošním cenám čeká ubytované na kolejích České zemědělské univerzity (ČZU). Tam se poplatky za ubytování oproti letošku zvýší o 45 procent. Studenti, kteří bydlí na kolejích Univerzity Karlovy (UK), zaplatí o deset procent víc než nyní. Důvodem zdražení jsou obvykle inflace a zvyšování cen energií. Uvedli to zástupci pražských vysokých škol.

Na kolejích ČZU vzrostou poplatky od ledna o 45 procent. "Navýšení cen kolejného je tvořeno výhradně rozdílem mezi současnou cenou za energie, která je vzhledem k dobře vysoutěženým cenám platným do konce letošního roku vzhledem k současné situaci na energetickém trhu stále poměrně nízká, a cenou novou, zásadně vyšší, kterou budeme platit od 1.1. 2023," sdělila mluvčí univerzity Karla Mráčková.

Nyní studenti, kteří bydlí na kolejích ČZU v Suchdole, průměrně platí 4275 korun za měsíc. Po navýšení to podle mluvčí bude asi 6199 Kč. Ceny ubytování porostou kvůli navýšení cen energií. Pokud by se ceny energií v budoucnu snížily, univerzita výši kolejného upraví. "V případě pozitivního vývoje cen energií jsme pak připraveni tento trend promítnout také do případného snížení té části ceny kolejného, která vyjadřuje právě náklady na energie," uvedla mluvčí.

O deset procent více než nyní budou v roce 2023 platit studenti na kolejích nejstarší a největší české univerzity. UK má na různých místech v Praze 11 kolejí, v nichž je zhruba 10.000 lůžek. Letos vysokoškoláci v průměru platí 4360 Kč za měsíc, tedy o 31 procent víc než před deseti lety. Cena ubytování se na jednotlivých kolejích liší, záleží zejména na počtu spolubydlících, komfortu ubytování a lokalitě, kde kolej stojí. Nejnižší kolejné je nyní 2170 Kč, naopak maximální cena je 10.199 Kč měsíčně. Tuto částku podle mluvčího UK Václava Hájka platí lidé za ubytování v jednolůžkovém pokoji s vlastním sociálním zázemím, kuchyňkou a pravidelným úklidem.

Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), která studenty ubytovává ve dvou objektech s kapacitou 1500 lůžek v pražských Kunraticích, zvýší poplatky za ubytování od února 2023. Cena podle mluvčího VŠCHT Michala Janovského jako každoročně naroste o míru roční inflace. Naposledy se podle informací na webu výše kolejného zvyšovala v dubnu 2022. Ceny se pohybují od 106 do 184 korun za noc.

Naopak České vysoké učení technické (ČVUT) o zdražení bydlení na svých osmi kolejích nyní neuvažuje, sdělila mluvčí školy Kateřina Veselá. Kolejné se naposledy zvyšovalo letos v září. Ceny tehdy vzrostly asi o 15 procent na zhruba 3500 až 6000 Kč za měsíc.

Zájem studentů o ubytování na kolejích je přes rostoucí ceny nadále velmi vysoký, uvedli mluvčí univerzit. Více studentů než v minulých letech je letos podle Hájka na kolejích UK. Podobný zájem jako v minulých letech eviduje podle Janovského na svých kolejích i VŠCHT. Od začátku akademického roku se počet ubytovaných podle Mráčkové nesnížil ani v ubytovacích zařízeních ČZU. Konkrétní počty ubytovaných studentů mluvčí neuvedli.

Studentská komora Rady vysokých škol nyní apeluje na školy, aby "nepřenášely veškerou finanční zátěž spojenou se zvýšenou cenou energií na studenty". Usnesení Studentské komory podpořilo na svém zasedání i předsednictvo Rady VŠ, vyplývá z informací na webu. Podle komory a rady by při zvyšování cen kolejného měly školy ohroženým studentů pomoci ubytovacími stipendii nebo stipendii na pomoc v tíživé finanční situaci.

Ceny nájmů podle realitních společností meziročně vzrostly o 20 až 30 procent. V Praze dosáhly průměrně až hranice 400 korun za metr čtvereční, uvedla v říjnu Next Reality, což je meziroční nárůst o 30 procent. Celorepublikový průměr ceny za metr čtvereční byl v říjnu podle Bezrealitky 230 korun a v Praze dosáhl 312 korun za metr čtvereční.