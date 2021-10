Byl jsem přesvědčen o tom, že návštěva byla s ÚVN konzultována, řekl Vondráček

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že prezidenta Miloše Zemana navštívil v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) na jeho žádost zprostředkovanou hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. V pátečním prohlášení Vondráček také sdělil, že byl přesvědčený o tom, že návštěva byla konzultovaná s nemocnicí i s ošetřujícím lékařem.

"Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení ÚVN. I když ředitel nemocnice jistě ví, že to není o mé osobě, tak přesto se jemu i dalším ošetřujícím lékařům omlouvám," napsal v prohlášení Vondráček. Do nemocnice přijel, jak uvedl v Rádiu Impuls, za Zemanem sám a od vstupu ho k prezidentovi zavedla policejní ochranná služba. Mynář už byl podle předsedy Sněmovny na místě.

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke ve čtvrtek uvedla, že Mynář přivedl Vondráčka k Zemanovi na jednotku intenzivní péče nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře. K prezidentovi může vzhledem k jeho zdravotnímu stavu podle nemocnice pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých osob, mezi které Vondráček v době návštěvy nepatřil. Nikdo ze zdravotnického personálu nebyl setkání přítomen.

Vondráček zopakoval, že Zeman před ním vlastnoručně podepsal rozhodnutí o svolání zasedání Sněmovny. Pochyby o tom, zda u prezidenta skutečně byl, mluvil s ním a jestli svolání zasedání podepsal Zeman osobně, ho mrzí, uvedl.

Nemocnice se ve čtvrtečním prohlášení také distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Vondráček se v pátek ohradil vůči tomu, že Zemanův zdravotní stav komentoval. "Nejsem lékař. Nic takového mi nepřísluší. Proto jsem to ani nedělal a všechny takové dotazy jsem s ohledem na přání pana prezidenta odmítal. Popsal jsem pouze, jak na mě působil, a krátce i to, o čem jsme se spolu bavili. Jsem přesvědčený, že má na tyto informace veřejnost právo," sdělil předseda Sněmovny.

Policie v pátek informovala, že ochranná služba neumožní přímý kontakt Zemana s lidmi, kteří předem neobdrží souhlas ošetřujícího lékaře. Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá Vondráčkovu návštěvu za chybu. Předseda Sněmovny měl podle ministerského předsedy zohlednit, že situace kolem prezidentova zdraví je vyhrocená.