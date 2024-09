Bytové domy v Bohumíně mají pitnou vodu, čistička v Ostravě měsíce mimo provoz

V Bohumíně na Karvinsku, který výrazně zasáhly záplavy, se podařilo do všech bytových domů obnovit dodávku pitné vody. Zprovoznění Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze ale potrvá měsíce. Splašky z Ostravy tak tečou do Odry a nedá se s tím nic dělat, řekl dnes ČTK Jaromír Krišica z Ostravských vodáren a kanalizací. Krizový štáb Moravskoslezského kraje vyzval vládu a ústřední krizový štáb, aby se situací zabývaly.

V Olomouckém kraji začal v České Vsi na Jesenicku fungovat provizorní most přes řeku Bělou, propojil lokalitu s 500 lidmi. Úřady práce dosud vyplatily na mimořádnou okamžitou pomoc po povodních 74,4 milionu Kč.

Hladiny řek vzedmuté po nedávných povodních nadále klesají. Některý z povodňových stupňů platil dnes v podvečer v Česku na pěti místech, ráno jich bylo šest, v pondělí dopoledne 11. Druhý stupeň zůstával na Lužnici u Soběslavi na Táborsku, na čtyřech místech v Jihočeském kraji pak meteorologové evidovali první, tedy nejnižší stupeň. Na normální stav dnes dopoledne klesla Vltava v Praze-Chuchli. Pražští hasiči dnes opět otevřeli vrata na Čertovce, která uzavřeli po vydatných deštích v polovině září. Dnes ráno město také odstranilo zbývající protipovodňové zábrany na Zbraslavi a v Divadelní ulici. Ve středu se otevřou ve 12:00 náplavky a obnovena by měla být i plavba na Vltavě.

V oblastech, které před týdnem zasáhly ničivé záplavy, pomáhá s odstraňováním škod 514 příslušníků armády včetně šesti desítek členů aktivních záloh. V terénu je 172 kusů vojenské techniky. Ministryně Jana Černochová (ODS) dnes výboru pro obranu Poslanecké sněmovny zopakovala, že o pomoc s odstraňováním následků povodní musejí starostové postižených obcí žádat prostřednictvím krajských štábů, které situaci vyhodnocují a zadávají úkoly. Když kraj rozhodne, že osloví armádu, ta do několika hodin vyjde žádosti vstříc, uvedla ministryně. Vojáci mohou být nasazeni na územích ČR, které zasáhly povodně, k odklízení následků velké vody od 17. září do konce října. Vláda v minulém týdnu schválila nasazení až 2000 vojáků.

Moravskoslezský hejtman Josef Bělica dnes uvedl, že krajský krizový štáb vyzval vládu a Ústřední krizový štáb, aby se začaly zabývat škodami v souvislosti s nefunkčností ústřední čističky odpadních vod v Ostravě a řešily související možné dopady na životní prostředí. Mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Krišica uvedl, že minimální hladina v areálu dosáhla 2,5 metru, ale na některých místech v objektu vystoupala až do šesti metrů. "Zapříčinila totální kolaps většiny elektrických zařízení, elektronických prvků, strojů a samotné technologie čištění odpadních vod," uvedl. Podle něj nebude čistírna odpadních vod v provozu měsíce, splašky tečou do Odry.

Naopak se už podařilo obnovit dodávky pitné vody do všech bytových domů v Bohumíně. Problémem ale podle mluvčí radnice Jany Končítkové stále zůstávají dodávky teplé vody a tepla. "ČEZ Teplárenská a BM servis se snaží zachránit co nejvíce předávacích stanic. Do města zamířili odborníci, kteří na zprovoznění intenzivně pracují. ČEZ na základě požadavku města již zahájil v Bohumíně topnou sezonu. Cílem je, aby si alespoň ta část domácností, kde jsou dodávky v tuto chvíli možné, mohla zatopit," uvedla mluvčí.

V Olomouckém kraji v České vsi na Jesenicku začal fungovat provizorní strategický most přes řeku Bělou, cestu na protější břeh otevřel hlavně záchranářům s těžkou technikou. Provizorní přemostění propojilo s okolním světem dosud odříznutou lokalitu zhruba s 500 lidmi, řekl dnes novinářům starosta obce Petr Mudra (za STAN). Podotkl, že i díky tomuto mostu se podařila na mnoha místech zprovoznit elektřina. "Zvedlo to náladu nejvíce postižených lidí," dodal. Základní škola v obci hledá pro příští týdny až měsíce zázemí pro 330 žáků. Povodeň zničila 17 učeben, například podlahy se kvůli vyschnutí budou moci podle ředitele Filipa Worma položit nejspíš až v prosinci. Výuka nejmladších dětí se ode dneška přesunula do jesenické hotelové školy, starší čeká výuka v podobě až dvoutýdenních pobytů na jiných školách v zemi. Chod školy se podaří obnovit v plném provozu zřejmě od příštího roku. Podle informací ČTK by měl situaci škol řešit v pátek na Jesenicku ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Pracovníci úřadů práce dosud vyplatili mimořádnou okamžitou pomoc po povodních ve výši 74,4 milionu korun. Více než polovina žádostí je z Moravskoslezského kraje, přes třetinu z Olomouckého, které záplavy postihly nejvíce. Vláda se podle vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) bude zabývat další pomocí lidem po povodních, například s výdaji spojenými s demolicí domů, obnovou a opravami domů či se zajištěním provizorního ubytování. Ideálně by chtěl mít vicepremiér jasno do konce týdne.