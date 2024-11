Bývalý účetní lounského soudu stráví ve vězení sedm let za zpronevěru

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes poslal bývalého účetního lounského soudu Josefa Pelce na sedm let do vězení. Muž zpronevěřil přes 16 milionů korun. Vinu přiznal a svého jednání litoval. Peníze z účtu soudu si na své účty posílal nejméně čtyři a půl roku. Jeho manželka u soudu v Ústí řekla, že o ničem nevěděla. Obžalovanému hrozilo pět až deset let vězení.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obžalovaný si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Muž nebyl v minulosti trestán, žil do roku 2019 spořádaným životem, což svědčí v jeho prospěch stejně jako prohlášením viny, kterým se zkrátil průběh trestního řízení, uvedl soud, který mu uložil také trest zákazu činnosti v oboru účetnictví na dobu sedmi let a trest propadnutí věci v podobě automobilu a zajištěných financí na jeho účtu. Na účtech měl on a jeho manželka dohromady několik méně než 30.000 korun. Okresnímu soudu v Lounech musí uhradit způsobenou škodu včetně úroku z prodlení. S částí nároku odkázal odkázal soud na civilní řízení.

"Pro nás je zcela zásadní skutečnost, že se trestné činnosti dopouštěl po dobu více než čtyř let. Pakliže by nebyl odhalen, pokračoval by v trestné činnosti po delší dobu," řekla soudkyně Vladimíra Kodatová. V dané době provedl na 780 plateb na svůj účet. "Soud musel zohlednit i výši škody, která není zanedbatelná," uvedla. Nelze podle ní odhlédnout od skutečnosti, že se nepřičinil k tomu, aby se škoda nějak významně snížila. Splácí 2000 korun měsíčně a nepracuje. Podle Kodatové účetní očekával, že ho nikdo nechytí, když se tak ale stalo, tak se nepokusil si najít práci. Soud muži uložil trest zákazu činnosti v oboru účetnictví na dobu sedmi let a propadnutí věci.

Pelc řekl, že peníze použil na hazard. Státní zástupce Tomáš Skála navrhoval sedmiletý trest. Podle něj sice obžalovaný doznal vinu a s policií spolupracoval, ale důkazy byly jednoznačné. Obhájce žádal mimořádné snížení pod hranicí trestní sazby, případně o podmíněný trest, protože jeho klient chce peníze soudu splácet. "Je mi to neskutečně líto. Moje priorita je rodina a úhrada škody. Ještě jednou se všem omlouvám," řekl v závěrečné řeči Pelc.

Státu způsobil bývalý hlavní účetní Okresního soudu v Lounech podle žalobce škodu 16,194 milionu korun. Muž je nezaměstnaný, splatil 14.000 korun, nějakou částku poslala soudu jeho matka. Policie při domovní prohlídce zabavila osobní auto a telefon.

Pelc uvedl, že si peníze převedl na účet nejprve jako drobnou půjčku s tím, že je vrátí. "Už nevím, na co přesně to bylo, možná na úhradu nějakého dluhu," řekl. Hledal prý pak způsoby, jak by mohl peníze vrátit. "Po čtyřech letech jsem rezignoval," uvedl. Věděl, že se na zpronevěru přijde, ale myslel si, že peníze do té doby vrátí. Za celou dobu páchání trestné činnosti neposlal ale zpět na účet soudu nic.

Ministerstvo spravedlnosti se o případu dozvědělo od vedení ústeckého krajského soudu, pod který lounský soud spadá. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka po odhalení případu ČTK řekl, že i přesto, že nejde o systémovou chybu, pracuje resort na opatřeních, která by znemožnila opakovat podobná selhání jednotlivce. V tomto případě podle něj šlo o sofistikovanou trestnou činnost páchanou od roku 2019, kterou běžné kontroly soudu ani ministerstva financí nemohly odhalit.