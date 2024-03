Čaputová rozumí důvodům, jimiž Fiala zdůvodnil odložení společného zasedání vlád

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová rozumí důvodům, kterými premiér Petr Fiala (ODS) zdůvodnil neuspořádání mezivládních konzultací českého a slovenského kabinetu. Řekla to dnes novinářům u budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze, kde uctila památku obětí prosincové střelby. Doufá v to, že se v obou zemích podaří nenávist nahrazovat respektem, protože nenávist je podle ní vždy následována tragédií.

Vztahy mezi státy jsou aktuálně napjaté. Země výrazně rozděluje náhled na konflikt na Ukrajině a na podporu napadeného státu. Fiala po jednání vlády předminulý týden oznámil, že se neuskuteční plánované společné zasedání kabinetů obou zemí, což vyvolalo kritiku mimo jiné slovenského premiéra Roberta Fica.

Čaputová dnes uvedla, že na všech ostatních úrovních kromě vlád jsou vztahy silné a přátelské. "Jsou tu jisté důležité, dokonce až hodnotové rozdíly, pokud jde o zahraniční politiku. To je to, co komunikoval premiér Fiala. Musím říct, že rozumím tomu, jak to zdůvodnil. Některá vyjádření představitelů vlády Slovenské republiky považuji za nešťastná," řekla prezidentka.

Čaputová poznamenala, že pokud někteří vládní zástupci hovoří o tom, že se Evropská unie snaží o to, aby se na Ukrajině zabíjeli nebo likvidovali Slované, nepovažuje to za šťastné. Je podle ní logické, že to vyvolává nějaký způsob reakce. "Ale je množství témat a kroků, které je důležité dále komunikovat, spolupracovat a vysílat i signály sblížení," dodala.

Prezidentka, která do ČR dorazila na pozvání Knihovny Václava Havla, po příjezdu do Česka uctila památku obětí střelby na FF UK. Při střelbě na fakultě v centru Prahy 21. prosince přišlo o život 14 lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové. Po útoku pachatel, který byl podle policie studentem fakulty, spáchal sebevraždu.

Čaputová dnes položila věnec k pamětní desce Jana Palacha, krátce debatovala také se studenty fakulty, kteří na ni u budovy čekali. Setká se také se svým protějškem Petrem Pavlem i s předsedou vlády Fialou. S Pavlem se večer Čaputová zúčastní premiéry filmu Tady Havel, slyšíte mě? na Pražském hradě.

Novinářům také řekla, že po prezidentských volbách na Slovensku, v nichž neobhajuje mandát a jejichž první kolo se uskuteční v sobotu a druhé případně 6. dubna, plánuje rozlučkové návštěvy. Symbolicky poslední se uskuteční právě v Česku, a to v posledním týdnu před koncem jejího mandátu, který připadá na 15. červen.