Čas u jednotných přijímacích testů se letos opět prodlouží

Uchazeči o studium na střední škole budou mít letos u jednotných přijímacích zkoušek podobně jako loni delší čas na vypracování testů. Na češtinu se jim prodlouží o deset minut, na matematiku o 15 minut. Vyplývá to z dodatku k mimořádnému opatření, kterým ministr školství Robert Plaga (za ANO) rozhodl o změnách v letošních přijímacích zkouškách. Důvodem je současná výuka na dálku. Podoba samotných testů se podle úřadu nezmění. Úřad o tom informoval na svém webu.

Standardní délka testu z češtiny je 60 minut a z matematiky 70 minut. "Pro nadcházející období konání jednotných přijímacích zkoušek tedy bude délka trvání testu z českého jazyka a literatury 70 minut a testu z matematiky 85 minut," uvedlo ministerstvo. "Prodloužením délky trvání testů se alespoň částečně vyrovná odlišný způsob vzdělávání v tomto školním roce," dodal úřad ve zdůvodnění opatření.

S ohledem na současný vývoj epidemie je podle něj zřejmé, že různá omezení budou přetrvávat i v druhém pololetí školního roku. Ke vzdělávání na dálku přistupuje každá škola jinak a žáci se nemuseli vždy naučit vše, co se v učebních plánech předpokládá. Vzhledem k tomu se proto podle ministerstva nedá očekávat, že by při zachování běžné délky testů měli žáci letos výsledky srovnatelné s minulostí.

Vláda počítá s tím, že by se deváťáci mohli do školy vrátit nejdříve 15. března, když se podaří zajistit testování na covid-19. Jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat z češtiny a matematiky, se mají konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Školní přijímací zkoušky mohou být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna. Ministerstvo již dříve rozhodlo, že jednotné přijímací zkoušky nebudou letos povinné. Zda jich školy využijí, se ředitelé mohli rozhodnout do konce ledna. Většina je ale zřejmě bude mít.

Uchazeči se mohou na školy hlásit do 1. března. Obvykle si podávají dvě přihlášky. Na složení zkoušek pak mají dva pokusy. Pokud ředitel na začátku března zjistí, že nemá převis uchazečů, může letos do 8. března rozhodnout o přijímání žáků bez zkoušek.

Stejně jako letos se změnil čas na vypracování jednotných přijímacích zkoušek i loni. Tehdy se zkoušky kvůli epidemii posunuly z dubna na červen a místo standardních dvou pokusů na složení testů měli uchazeči jen jeden. Jednotné přijímací testy byly loni povinné pro všechny maturitní obory.