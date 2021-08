Část odborů pošty chce stávkovat, podle firmy se pouze chtějí zviditelnit

Část zaměstnanců České pošty plánuje od 29. září do 1. října 72 hodin stávkovat. Vyplývá to z dopisu, které odborové svazy NOS ČP a SOS-21 zaslaly vedení firmy. Předseda NOS ČP Filip Janovský ve čtvrtek řekl, že protestu by se mohlo zúčastnit 8000 z 27 tisíc zaměstnanců společnosti. Mluvčí pošty Matyáš Vitík v reakci uvedl, že jde o minoritní odborové svazy, které se pouze chtějí zviditelnit, odhad Janovského zpochybnil. Na plánovanou stávku ve středu upozornila CNN Prima News. Šéfka největších odborů na poště P KOV Jindřiška Budweiserová televizi řekla, že stávka nic nevyřeší, ve čtvrtek uvedla, že většina odborářů se ke stávce nepřipojí. Na poště působí deset odborových organizací.

Iniciátoři stávky mezi důvody jejího vyhlášení jmenují dlouhodobé zhoršování kvality poštovních služeb, jako je doručování zásilek a dlouhodobá absence modernizace logistické sítě. Poukazují také na zhoršování pracovních podmínek a nedodržování bezpečnosti práce, kdy nejčastějším pochybením podle nich je nedodržování limitů pro ručně manipulovaná břemena. "Všechny podmínky, které jsou v prohlášení uvedeny, Česká pošta plní. Věřím, že tato stávka nebude, že se k ní nikdo nepřipojí. Bereme to jako plané politické gesto," řekl ve čtvrtek Vitík.

Kvůli šéfům zmíněných odborových organizací NOS ČP a SOS-21 Janovskému a Petru Pohlovi podle něj na České poště chybí dlouhé roky kolektivní smlouva, kterou musejí podpořit všechny odborové svazy. "Česká pošta v tom transformačním procesu má potíže, to nelze zpochybnit. Pošťáci teď mají hodně perné období, ale stávka nic nevyřeší," řekla ve středu CNN Prima News Budweiserová. "Věřím pevně v sílu sociálního dialogu a kontinuálního vyjednávání," řekla ve čtvrtek.

Česká pošta provozuje 3200 poboček a zaměstnává téměř 27 tisíc lidí. Pobočková síť by se měla v roce 2023 oddělit do samostatného státního podniku.