Část opozičních zákonodárců žádá konec Havlíčka ve vládě

Devatenáct opozičních zákonodárců poslalo otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO), v němž vyzývají k odvolání vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) z vládních postů kvůli postupu s tendrem na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Havlíček podle nich svým jednáním ohrožuje bezpečnost České republiky.

Česko podle čtvrtečního oznámení ministerstva průmyslu neosloví v tendru na stavbu nového bloku čínskou společnost CGN. Podle části opozice ale Havlíček obešel vládu i bezpečnostní složky, když o podklady k bezpečnostní prověrce by měl být požádán také ruský Rosatom.

"Bezpečnostní služby státu jasně doporučily nezvat Ruskou federaci do výběrového řízení na dostavbu Dukovan, odmítá to rovněž parlamentní opozice, bez jejíhož souhlasu nemá smysl projekt na 20 let dopředu spouštět. Shoda ohledně možného přizvání Rosatomu do tendru ostatně není ani ve vládě samotné. Všechny tyto instance hodlá ministr Havlíček nyní obejít a zahájit tendr sám za sebe," napsali zákonodárci, mezi nimiž je 11 senátorů z klubu Starostů a nezávislých (STAN) a osm poslanců z řad ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Ministrovo odvolání v samostatné tiskové zprávě požaduje také senátorský klub STAN, který celkem čítá 24 členů.

Podle listopadového zjištění webu iROZHLAS.cz české tajné služby a ministerstva vnitra a zahraničí upozornily, že zadávací dokumentace k výběrovému řízení na stavbu nového bloku dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy státu. Vládě doporučily, aby s výzvou k účasti v tendru vůbec neoslovovala rizikové uchazeče. Podle dřívějších informací Deníku N jsou v tajném dokumentu označeny za možné strategické riziko firmy z Ruska a Číny.

Finální rozhodnutí o tendru na stavbu nového bloku bude podle Havlíčka na příští vládě. Z aktuálního vyjádření resortu vyplývá, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce. Zůstávají čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom.

Pokyn ministerstva, aby ČEZ oslovil čtyři uchazeče a předal jim zadávací dokumentaci, není podle politiků nic jiného, než faktické zahájení tendru. Podobně na věc nahlíží ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) Havlíček v pátek několikrát oponoval, že nejde o vyhlášení tendru.

"V tuto chvíli se zažádají jednotlivé subjekty, aby zaslaly kompletní odpovědi na požadavky typu jaderná bezpečnost, kybernetická bezpečnost, konsorcia, dodavatelské řetězce. Bude se připravovat bezpečnostní dotazník v rámci ministerstva průmyslu, ČEZ, bezpečnostních složek, zmocněnce pro jádro. Poté, co bude bezpečnostní dotazník odsouhlasen, odešle se všem potenciálním uchazečům," řekl Havlíček. Do konce listopadu by pak měli potenciální uchazeči definitivně projevit, či neprojevit zájem o účast.

Další kroky k plánované dostavbě Dukovan mimořádně projedná v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu a odpoledne vláda, uvedl v pátek ve Sněmovně premiér Andrej Babiš (ANO).