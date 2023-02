Část pediatrů na Teplicku nechce sloužit pohotovost, nemocnice žádá kraj o pomoc

Někteří pediatři z Teplicka nechtějí sloužit na pohotovosti. Teplická nemocnice tak musí služby nahrazovat lékaři ze svých stavů. Těch je ale málo. Nemocnice se proto se žádostí o pomoc obrátila na Ústecký kraj, řekl vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Petr Severa. Zástupce primáře dětského a dorostového oddělení v teplické nemocnici Ivan Gridzhak v úterý řekl, že z 21 pediatrů slouží na pohotovosti šest, zbytek služby navíc odmítá.

"My víme, že demografická struktura nejen dětských praktických lékařů, ale i praktiků pro dospělé vede postupně k tomu, že jsou starší, často i v důchodovém věku a péči třeba na té pohotovosti nemusejí úplně zvládat," uvedl obecně k praktickým lékařům v kraji Severa. Lékaře potom v pohotovostních ambulancích zastupuje nemocniční personál, což je podle Severy špatně. "Nemocnice (v Teplicích) vyvolala jednání proto, aby ty služby, které už ani nemocnice není schopna pokrýt, aby se na nich podíleli víc pediatři," uvedl vedoucí. Kraj chce s pediatry jednat. Pokud by se jich totiž zapojilo víc, mohli by mít službu například jednou za dva měsíce.

Kraj se chce vyhnout rozpisům pohotovostních služeb, který funguje v Děčíně pro dospělé. Tam si musejí lidé zjišťovat, který lékař slouží a kde má svou ordinaci. Severa řekl, že v případě Teplicka jde o krajní řešení. Pohotovost v ordinaci praktického lékaře má podle slov vedoucího nevýhodu v tom, že není tak vybavená jako nemocnice. "Podstatou té pohotovosti přece je, že je to náhlá změna zdravotního stavu," podotkl Severa. Na druhou stranu se však na pohotovost mnohdy vypraví i pacienti, kteří akutní pomoc nepotřebují. Proto je podle Severy důležité, aby se lékaři zaměřili na jejich edukaci. Jediné, k čemu však kraj pediatry může donutit, jsou právě služby v jejich ordinacích, proto se s nimi chce nejprve domluvit na společném řešení.

Mezi 15 praktickými lékaři pro děti a dorost je zhruba pět lékařů, kteří mají podle Gridzhaka na odmítnutí služeb na pohotovosti nárok kvůli pokročilému věku. Zbylých deset služby brát může, řekl. "Oni ale říkají, že to není povinné, že sloužit nechtějí a nebudou," popsal důvody, které pediatři na Teplicku uvádějí. "Ti, kteří slouží, tak z principu vezmou jen jednu službu. Na druhou stranu říkají, že když ostatní praktici vezmou alespoň po jedné službě, tak ti mladší, kteří už slouží, vezmou klidně i víkendy," doplnil Gridzhak. Na dětské pohotovosti tak praktičtí lékaři slouží až na jednoho pouze v týdnu, víkendové služby zajišťují většinou lékaři z nemocnice.

Dalším problémem je to, že se nedaří přesvědčit mladé lékaře, aby se vrátili po vystudování medicíny do svého rodiště. Teplice proto poskytly společnosti Krajská zdravotní, pod kterou teplická nemocnice spadá, zhruba 20 bytů k pronájmu. Primátor Jiří Štábl (ANO) v úterý řekl, že jsou všechny obsazené. Nemocnice je pronajímá různým specialistům.