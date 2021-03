Čechům nejvíce vadí uzavření škol a omezené kontakty, ukázal průzkum

Nejvíce jsou Češi po roce života s pandemií koronaviru unavení z uzavřených škol a z omezeného kontaktu s rodinou a blízkými. Reagovalo tak 28 procent dotázaných v průzkumu, který uskutečnila úvěrová společnost Fair Credit v únoru mezi tisícovkou respondentů. Více než čtvrtině populace vadí úplně vše a jsou už maximálně znechuceni. Po rozvolnění se nejvíce lidí, téměř třetina, těší na plné otevření obchodů a také na možnost volně cestovat po republice.

V roce pandemie si řada Čechů vytvořila nové návyky, například více než čtvrtina (28 procent) dotázaných začala trávit více času venku na procházkách po okolí svého bydliště, 26 procent častěji vaří a peče doma. Zatímco omezení docházky do škol vadí především věkové skupině 36 až 53 let, tedy rodičům, a také více ženám, na kterých většinou spočívá péče o děti při distanční výuce, omezené kontakty s blízkými dopadají častěji na starší generaci nad 55 let (38 procent) a také obyvatele menších měst.

Omezením kulturních akcí je citelně zasažena asi pětina respondentů, především z mladší generace do 35 let. Limity v cestování do zahraničí vnímá jako velké omezení 17 procent Čechů, především z mladší skupiny do 35 let a s vyšším vzděláním. Omezené sportovní akce vadí 12 procentům dotázaných. "Určitou míru odevzdanosti a únavy už lze po roce omezení vidět i u těch největších optimistů. Vedle psychické nepohody zažívá řada lidí nejistotu i v oblasti financí," uvedli autoři průzkumu.

"Díky omezením sice zdánlivě šetříme například za neuskutečněnou dovolenou nebo návštěvy restaurací, s rozvolněním a rozhýbáním ekonomiky ale přijde na řadu odložená spotřeba. Lidé budou řešit potřebné nákupy a budou si chtít dopřát dlouho odpíraných radostí. To může zahýbat i s relativně stabilním rozpočtem," varoval jednatel Fair Creditu Tomáš Konvička.

Na rozvolňování a postupný návrat k normálu se těší všichni. Nejvíce dotázaných, téměř třetina, se nemůže dočkat na otevřené obchody. Na nákupy se více těší ženy, starší generace a obyvatelé menších měst. Další velká skupina Čechů (31 procent) se těší na možnost volně cestovat po republice, o něco častěji muži a lidé s vyšším vzděláním, středoškoláci a vysokoškoláci.

Více než čtvrtina čeká na otevření služeb jako jsou kadeřnictví, kosmetika nebo masáže. Stejně velká skupina lidí se nejvíce těší na návrat dětí do škol. Na posezení ve znovuotevřených restauracích se těší čtvrtina dotázaných, výrazně více pak mladší generace do 35 let a muži.

Pražané se výrazně více než zbytek republiky těší na otevření restaurací, sportovišť a na možnost vycestovat do zahraničí. Naopak na návrat dětí do školy se v Praze těší jen pětina dotázaných, ve srovnání s průměrem 30 procent respondentů ze zbytku republiky.