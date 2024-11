Celníci objevili v dodávce na D5 padělky textilu a parfémů za 800.000 Kč

Středočeští celníci odhalili minulý týden při kontrole dodávky na dálnici D5 nedaleko Berouna zdařilé padělky textilu a parfémů v hodnotě 800.000 korun. Rumunský řidič uvedl, že zboží naložil v Bukurešti a převáží ho do obchodu ve Veké Británii. Celníci padělky zabavili, pachateli hrozí pokuta až deset milionů korun, informovala dnes ČTK mluvčí středočeských celníků Yvona Matějková.

Hlídka celníků si ve středu dopoledne na 16. kilometru D5 ve směru na Plzeň vybrala k běžné kontrole dodávkové vozidlo Mercedes-Benz Sprinter s přívěsným vozem. Řidič převážel v nákladovém prostoru přepravní tašky a krabice plné zboží, u nějž měli celníci podezření, že jde o zboží porušující práva duševního vlastnictví. Při důkladné kontrole objevili velmi zdařilé padělky různých druhů textilu a parfémů od značek Hugo Boss, Versace, Dior, Calvin Klein, Yves Saint Laurent a Burberry.

"Celníci padělky zajistili a uložili do skladu celního úřadu, dokud se případ nevyřeší. V případě, že by se majitelé ochranných známek rozhodli využít takzvaný zjednodušený postup, bude zboží ekologicky zlikvidováno. Pokud by se případ řešil soudní cestou, hrozí pachateli pokuta až do výše deset milionů korun," dodala mluvčí.