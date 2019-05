Celníci odhalili obchod s konopím, zásilky mířily do Rakouska

Olomoučtí celníci odhalili rozsáhlý obchod s konopím, které putovalo prostřednictvím několikakilogramových poštovních zásilek se značkovým oblečením do Rakouska. Obchod údajně řídil muž z Uherského Hradiště. Za hranice země odeslal 11 zásilek, tři z nich se podařilo celníkům odhalit. Prodejem mohl vydělat od ledna až 1,25 milionu korun. Na případu pracovali celníci olomouckého protidrogového oddělení společně s kriminalisty a rakouskými policisty. Informovala o tom mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj Marie Bortlová.

Do obchodů byla podle ní zapletena skupina lidí, kterou řídil dvacetiletý muž z Uherského Hradiště. Od svých dodavatelů vykupoval sušené konopí a organizoval jeho vývoz z České republiky k odběrateli do Rakouska. "Využíval prodej prostřednictvím poštovních zásilek se značkovým oblečením, které adresoval svému společníkovi do Rakouska," uvedla Bortlová.

Zásilky o průměrné hmotnosti kolem čtyř kilogramů obsahovaly sušené konopí. "Muž tak od začátku letošního roku odeslal 11 poštovních zásilek, přičemž poslední tři se podařilo celníkům odhalit a následně zadržet," doplnila mluvčí celního úřadu.

Do závěrečné fáze případu na začátku května se zapojilo několik desítek celníků, policisté a jejich rakouští kolegové. Na území České republiky a Rakouska zadrželi tři muže a jednu ženu ve věku 20 až 25 let. Dva z nich již kriminalisté obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jim hrozí až 12 let. Policisté s celníky také provedli tři domovní prohlídky a dvě prohlídky nebytových prostor. Zajistili 40 tisíc korun, jednu profesionální pěstírnu, sušené konopí a osobní vozidlo, dodala Bortlová.