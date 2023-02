Celníci zajistili 3500 padělků hraček v e-shopu a prodejnách ve třech krajích

Celníci zajistili přes 3500 stavebnic a dalších hraček v jednom e­-shopu a jeho prodejnách nebo výdejních místech v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Ke kontrole skladu internetového obchodu dal celníkům podnět zástupce majitele práv duševního vlastnictví společnosti LEGO Juris A/S. Ve čtvrtek o tom informoval Jiří Nejedlý, mluvčí Celního úřadu pro Ústecký kraj. Hodnota zajištěného zboží vyčíslená v ceně originálních výrobků přesahuje tři miliony korun.

Padělky celníci zajistili ve skladu obchodu, jeho prodejnách a na výdejních místech. Do kontrolní akce se v uplynulých dnech zapojili příslušníci ústeckého, královéhradeckého a libereckého celního úřadu. Likvidace zboží či další postup se bude podle Nejedlého odvíjet od výsledku jednání majitelů práv duševního vlastnictví a držitele zboží (kontrolované osoby), případně z rozhodnutí soudu.

Z regálů e-shopu a prodejen v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Teplicích, Mostě, Děčíně a Lounech celníci odvezli nejen napodobeniny stavebnic s oblíbenými kostičkami, ale i čepice, plyšové hračky, hrací kartičky a sběratelská alba, podezřelé z porušování práv majitele ochranných známek společnosti Nintendo Co., Ltd. Celkem to bylo 2698 kusů zboží.

Z liberecké a jablonecké prodejny celníci odvezli 374 stavebnic a dalších 482 stavebnic a plyšových postaviček zajistili celníci v Jičíně. Ve skladech celních úřadů skončilo v souhrnu 3554 kusů padělků či napodobenin. Hodnota zajištěného zboží vyčíslená v ceně originálních výrobků je 3,35 milionu korun.