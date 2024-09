Celostátní fórum Pirátů začne hlasovat o odchodu strany z vlády

Celostátní fórum Pirátů dnes začne hlasovat o odchodu strany z vlády. Členská základna hlasování vyvolala v reakci na navrhované odvolání končícího předsedy strany Ivana Bartoše z vlády. Bartoš však mezitím ve středu oznámil premiéru Petru Fialovi (ODS), že Piráti z vlády odcházejí. Odvolání Bartoše, které Fiala zdůvodnil nefunkční digitalizací stavebního řízení, chápou Piráti jako "vykopnutí" z vlády. Výsledky hlasování budou známé v pondělí večer.

Do celostátního fóra Pirátů spadají všichni členové strany, kterých je podle aktuálních informací 1161. Hlasovat mohou od dnešních 10:00 do pondělních 20:00. V procedurálním hlasování Piráti ve čtvrtek rozhodli o uzavření diskuse, která poté zmizela z veřejně dostupné části internetového fóra, kam má přístup kdokoliv. Veřejnosti tak nebyla dostupná závěrečná slova navrhovatele a největšího odpůrce návrhu, ale i očekávaná vyjádření končícího předsedy Bartoše a šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka.

Další pirátští ministři již oznámili, že v případě odchodu Pirátů z vlády jsou připraveni podat demisi. Týká se to ministra pro legislativu Michala Šalomouna a šéfa diplomacie Jana Lipavského, který však zároveň prohlásil, že by kromě odchodu z vlády asi odešel i od Pirátů. Spekuluje se, že by pak mohl ve vládě zůstat jako nestraník. Fiala dvojici v posledních dnech chválil a opakoval, že Piráty z vlády nikdo nevyhazuje.

Odchod Pirátů z vlády nebude znamenat pád kabinetu. Koalice má nyní 108 poslanců a bez čtyř Pirátů by disponovala ve Sněmovně 104 hlasy. Starostové a nezávislí (STAN), kteří ve volbách kandidovali spolu s Piráty, ve středu oznámili, že by z vlády spolu s Piráty neodešli. Nechtějí zapříčinit předčasné volby, navíc Piráti to po nich ani nežádali.