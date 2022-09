Celosvětový den úklidu: Vyčistěte svůj dům i planetu!

Během světového dne úklidu, který letos připadá na 17. září, se dobrovolníci pouštějí do odstraňování odpadků v okolí. Nejen venku, ale i ve svém domově si vytvořte hezké prostředí, kde bude radost pobýt. Některé nečistoty nejsou vidět pouhým okem, přitom můžou škodit zdraví.

Když jde o úklid, pravidlem číslo jedna je udržovat pořádek průběžně. K nastolení řádu vám pomohou různé úložné boxy nebo mističky, kam lze odkládat maličkosti, aby nebyly poházené po celém bytě. Jednou za týden vše proberte a dejte na své místo. Pořízení němého sluhy zase zamezí povalování rozšpiněného oblečení. Další zásada zní: Uklízejte odshora! Nejprve zbavte prachu horní poličky a povrchy skříní, protože některé nečistoty mohou při tom popadat na zem. Kdybyste volili opačné pořadí a nejdřív vysávali podlahu, mohli byste si později již čistý koberec nebo "plovoučku" znovu zaneřádit nánosem prachu. Až na úplný konec potom nechte mytí oken či leštění skel a zrcadel. Velkým pomocníkem při úklidu jsou akumulátorové tyčové vysavače. Protože vás nelimituje nepraktický kabel, můžete s přístrojem snadno manipulovat, dosáhnete bez omezení do všech koutů a vyčistíte s ním různé povrchy. Zároveň může fungovat i jako ruční vysavač.

Je váš byt opravdu čistý? Konečně máte vědecký důkaz!

Jedním z nejčastějších omylů je, že na první pohled uklizený byt považujeme za čistý. Ve skutečnosti se v něm může skrývat spousta skrytých škodlivých částic a alergenů, které ale pouhým okem nevidíme - pylová zrnka, roztoči a jejich výkaly, zbytky hmyzu, prachové částice... To vše může vyvolávat nepříjemné zdravotní komplikace, zvláště u alergiků. Proto britský vynálezce James Dyson společně se svým týmem vytvořil vysavač Dyson V15 Detect, který má v sobě zabudovaný laser. Zelený paprsek nemilosrdně odhalí i mikroskopické nečistoty, navíc je přístroj vybaven piezoelektrickým snímačem nečistot, který akusticky upozorní na místa, kde se špína nachází. Na LCD displeji se pak promítá, jak velké částice a v jakém množství vysavač právě vysává. Díky tomu budete přesně vědět, jestli už je úklid proveden opravdu dokonale, nebo nikoliv. Speciální nástavce umožní dostat se i do zapomenutých koutů anebo perfektně vyčistit klávesnici i matrace.

Nudnou činnost proměňte v zábavu!

Potýkáte se s tím, že se vám do úklidu nechce a neustále jej odkládáte? Zkuste si z nepříliš atraktivní činnosti vytvořit zábavu! Může vám v tom pomoci hudba, anebo poslouchání podcastů či audioknih - nevěřili byste, kolik příběhů zvládnete za měsíc "přečíst"! Navíc se budete těšit na každou další kapitolu... Pokud máte předsevzetí, že se budete více hýbat, i tady se úklid může stát přítelem - díky chytrým hodinkám zjistěte, kolik kroků uděláte například při vysávání anebo kolik kalorií spálíte při pulírování kuchyně. To je velká motivace! Děti můžete zase zabavit "úklidovou hrou" - například prostřednictvím stopek měřit, za jak dlouho nanosí všechny rozházené plyšáky do boxu. Podaří se mu vytvořit nový rekord? Také si můžete vymyslet společně pohádku o nepořádné princezně a princovi, který zachrání království od kletby zlé čarodějnice "Nepořádnice"... Stačí jen popustit uzdu fantazii!

Úklid domova i planety

Doma nacházíme oázu klidu, ovšem čisté prostředí chceme mít okolo sebe nejen ve vlastním bytě či domě, ale také ve chvíli, kdy se vydáme na procházku nebo za sportem. Proto se v rámci Celosvětového dne úklidu pořádají tradiční úklidové akce, při nichž dobrovolníci odstraňují odpadky poházené v přírodě. Můžete se zapojit také! Nemusíte ovšem sbírat nepořádek jen 17. září, ale kdykoliv půjdete na procházku, vezměte si igelitový pytlík, abyste do něj mohli případně dát poházené odpadky, na které po cestě narazíte...

Znáte tyto triky, které vám pomohou dokonale vyčistit váš domov i jeho okolí?

- Jak rychle zbavit žaluzie prachu: Odstranit jemný prach z žaluzií může být oříšek. Pomoci vám však může tyčový vysavač, kterým snadno dosáhnete i na horní část vysokých oken a jemný prach z žaluzií jednoduše vysajete.

- Jak bleskurychle odmrazit mrazák: Využijte fén, který rozpustí námrazu raz dva! Stačí už jen led měnící se rychle ve vodu zachytávat do připraveného kastrolu a stěny otírat hadříkem. Nejlépe se tato činnost dělá ve dvou - jeden drží fén, druhý likviduje vodu.

- Jak vyčistit vysoké úzké vázy: Nepomáhá-li štětka na lahve, naplňte láhev asi do třetiny octem, anebo vodou se lžící jedlé sody. Přisypte rýži a pořádně protřepte - zrnka odřou nečistoty ze stěn.

- Jak vyčistit rychlovarnou konvici od usazenin: Naplňte ji vodou, přidejte sáček kyseliny citronové a nechte projít varem. Roztok vylijte dříve, než vychladne. Postup můžete v případě potřeby opakovat.

- Jak zbavit klávesnici nečistot: Použít můžete speciální čisticí hmotu, která na sebe nečistoty nalepí, jako "první pomoc" lze projet spáry také post-it papírkem. Prach lze rovněž vyfoukat čisticím ofukovacím balonkem anebo vysavačem s hlavicí s jemnými štětinami.

- Jak se zbavit roztočů: Dávejte lůžkoviny pravidelně větrat. Roztoči mají rádi teplo a vlhko, proto pokud je to možné, vysušte je raději v sušičce anebo dejte ven za chladných a suchých dnů - nikoliv když je teplý slunečný den, jak to chybně dělá většina lidí. Přikrývky po 5 až 10 letech vyměňte. Matrace pravidelně vysávejte výkonným vysavačem s utěsněným filtračním systémem, který uzavře roztoče i jejich výkaly uvnitř. Například Dyson V15 Detect zachytává 99,99 % mikroskopických částic a alergenů již od velikosti 0,3 mikronu.

- Jak si nepoplést hadříky a houbičky: Je jasné, že jinou houbičku použijete na kuchyňskou linku, odlišnou pak na koupelnu. Také každý hadřík má svou funkci - jeden je na nábytek, další na leštění zrcadel či skel, jiný zase na baterie umyvadla a vany... Abyste si je nepopletli, odlište je barvami: například červená bude patřit koupelně, modrá kuchyni, zelená obýváku, bílá sklu...

- Jak snadno sbírat odpadky: Chystáte se na úklid svého okolí? Kromě rukavic a igelitových pytlů na nasbírané nevábné "poklady" si pořiďte také speciální kleště na odpad, které jsou hygienické a nemusíte se díky nim ohýbat až k zemi. Pomocníkem je i napichovací jehla na sběr odpadků - snadno díky ní nabodnete poházené papírky či obaly.