Celý svět píše o Formanovi. Byl mužem, který změnil film

Po sobotní zprávě o úmrtí Miloše Formana vzdávají původem českému režisérovi hold média a kolegové po celém světě. V denících i na filmových serverech vyšly desítky nekrologů, v nichž jejich autoři Formana vykreslují jako osobnost, která výrazně ovlivnila světovou kinematografii svým podvratným smyslem pro humor a citlivostí pro příběhy společenských outsiderů. Vlna smutku zasáhla i sociální sítě, kde svou soustrast projevují filmoví kritici, herci i bývalí spolupracovníci.

Miloš Forman zemřel v americkém Connecticutu v pátek po krátké nemoci. Bylo mu 86 let.

O úmrtí celosvětově uznávaného filmaře okamžitě informovaly všechny významné světové agentury, deníky, zpravodajské servery i televizní a rozhlasové stanice. Nekrology se krátce po zveřejnění smutné zprávy objevily jak v odborných periodikách jako jsou Variety či Hollywood Reporter, tak v předních denících jako The New York Times, Independent či Die Welt.

List New York Times píše o Formanovi jako o tvůrci, který neustále konfrontoval Hollywood svým podvratným duchem a který patřil k filmařům, kteří se snažili spojit tvorbu divácky úspěšných snímků s citem pro nekonformní témata. "Miloš Forman, antiautoritářský režisér, který měl jedinečnou citlivost pro americká témata, jež nahlížel svým potutelným, satirickým způsobem," napsal The Hollywood Reporter.

"Božská inspirace šílenstvím - jeho rozporuplností, tvořivostí, jakousi vyšší příčetností a krytím a legitimitou, kterou dává protestům proti útlaku a tyranům všeho druhu - to byly myšlenky, které Miloše Formana povzbuzovaly během jeho pozoruhodné tvůrčí dráhy. Byl to emigrant české nové vlny, který s sebou do Hollywoodu přinesl ducha protisovětské vzpoury a uměl rozvíjet svoji typickou potutelnou komiku a vášeň pro lidskost na desítky nejrůznějších způsobů," napsal v deníku Guardian filmový recenzent Peter Bradshaw.

Reakce na Formanovo úmrtí zaplavily i sociální sítě. "Jeho filmografie je jedinečná a ukazuje, že byl v srdci rebelem a měl v sobě ducha lidskosti," napsal na twitteru britský režisér a scenárista Edgar Wright. Herec Antonio Banderas Formana ocenil jako "génia kinematografie a mistra ve zpodobnění lidské situace". Podle britského herce Caryho Elwese "nikdo nedokázal spojit mistrovské vyprávění s výjimečnými obrazy tak jako Miloš".

Very sad to hear that the great director Miloš Forman has passed away. He had a tremendous filmography that documented the rebel heart and human spirit. I have seen 'One Flew Over The Cuckoo's Nest' enough times to be able to silently mouth along with the movie. RIP. pic.twitter.com/4QwOHL7tS4 - edgarwright (@edgarwright) 14. dubna 2018

Milos Forman has left us. Genius of cinematography and master in the portrayal of the human condition. RIP pic.twitter.com/pLcXIeEH9h - Antonio Banderas (@antoniobanderas) 14. dubna 2018