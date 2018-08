Centrem Plzně prošel duhový průvod hrdosti Pilsen Pride

Centrem Plzně prošel už podruhé průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBTQ+) Pilsen Pride. Zapojilo se do něj asi 350 zejména mladých lidí, loni jich bylo kolem 500. Hned po zahájení akce, která byla podle organizátorů oslavou svobody, jim v úzké Dřevěné ulici zatarasila cestu skupina 40 odpůrců. Po dvou výzvách policistů se rozešli a za kordonem pořádkové jednotky už jen na účastníky duhového průvodu pokřikovali.

Průvod, hlídaný více než stovkou policistů, pak směřoval přes centrální náměstí, Kopeckého sady, zimní stadion a došel až na dvůr bývalého depa dopravních podniků DEPO2015, kde se konají kulturní akce. "Akce se odehrála v klidu a obešla se bez problémů," řekla policejní mluvčí Hana Rubášová. Policisté nikoho nezadrželi ani neomezili. Podle ní šlo v hodinu trvajícím průvodu zhruba 350 lidí.

"Chceme zvýšit povědomí o homosexuální komunitě LGBTQ+, že existuje a že ti lidé mají nějaká práva. Není to žádná demonstrace ani protest, je to jen oslava svobody," řekl Jan Ryšlavý, organizátor akce svolané přes sociální sítě. Téměř všichni účastníci měli vlaječky, deštníky, oblečení nebo doplňky v barvách duhy. Podle Ryšlavého se v Česku podobné průvody konají jen v Praze a v Plzni.

Odpůrci byli převážně členové politického uskupení Česká Plzeň, kteří nahlásili shromáždění "proti týrání dětí, propagaci pedofilie a jiným zvrácenostem". Mezi protestujícími byli zástupci Dělnické strany sociální spravedlnosti, Bloku proti islámu a Národní demokracie.

"Pražská akce je v pohodě, ale tady v Plzni to tak úplně není, když přijde 40 lidí proti, tak je to docela vysoké číslo," řekla Andrea Luková, studentka antropologie Západočeské univerzity, která v pátek večer promítla v Plzni svůj film o loňské akci. Češi jsou podle ní k uvedeným orientacím tolerantní hlavně ve větších městech, ale o respektu se ještě mluvit nedá. Nejlépe jsou vnímány dvě ženy, horší to mají bisexuálové, ještě horší gayové a nejhorší transgender lidé, řekla.

Centrem hlavního města prošel letos 11. srpna už po osmé průvod Prague Pride Parade, do něhož se zapojilo kolem 40 tisíc lidí, tedy zhruba o pět tisíc víc než před rokem. Odehrál se v klidu a bez problémů.