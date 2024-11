Cenu za popularizaci vědy získala novinářka Pavla Hubálková

Vědecká novinářka Pavla Hubálková dnes převzala cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za propagaci nebo popularizaci výzkumu, vývoje a inovací za rok 2024. Hubálková je vystudovaná biochemička. V současné době přispívá vědeckými články například pro časopis Wired nebo magazín Univerzity Karlovy Forum. Cena se uděluje od roku 2016, loni ji získal biochemik Jan Konvalinka. Cenu dnes předal předsedy Rady a ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09).

Hubálková vystudovala klinickou biochemii a učitelství chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a dokončila doktorát v oboru neurovědy na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Při studiu pracovala například v Ústavu organické chemie a biochemie, v Ústavu molekulární genetiky a Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Rok také strávila na Northwestern University v Chicagu, kde se kromě výzkumu v neurovědách věnovala i komunikaci vědy. Jak sama uvedla, tehdy objevila profesionální komunikaci vědy, se kterou se v České republice nesetkala, ale inspiruje jí dodnes. "Je mi velkou ctí dostat se mezi velikány a popularizátory vědy, jako jsou Jiří Grygar nebo Jan Konvalinka," řekla Hubálková.

"Podle předchozích laureátů jsem neměla mít žádnou šanci, ale podařilo se prorazit pomyslný skleněný strop. Jsem vděčná nejen za nominaci, ale i za následné ocenění," uvedla k získaní ceny předsedy RVVI Hubálková. Cena je podle ní dalším krokem, který jí může pomoci otevřít nové dveře a komunikaci vědy dále posunout. "Chtěla bych, aby široká veřejnost vnímala, že je věda všude kolem nás a že je užitečná," dodala.

Ministr Ženíšek ČTK řekl, že věda potřebuje politickou i finanční pomoc, ale také získat podporu veřejnosti, a proto je důležité vědu popularizovat. "Myslím si, že jsme laureátku vybrali správně. Ve velice krátkém čase se jí totiž ve srovnání s ostatními skutečně daří to, co ona dělá. Předchozí laureáti měli daleko delší období na to, aby prokázali, že za popularizaci vědy si zaslouží ocenění," dodal.

Ocenění v minulosti vedle Hubálkové získali například neuropatolog a spisovatel František Koukolík, geolog a klimatolog Václav Cílek, botanik Václav Větvička nebo astrofyzik Jiří Grygar. Uděluje se jednou ročně vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a průkopníkům, kteří popularizují poznání, publikují k tématům vědy a techniky a předávají své poznatky o vědeckých výsledcích nejširší veřejnosti. S cenou je spojena odměna 350.000 korun.