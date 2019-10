Ceny energií asi porostou, věštil Havlíček v Duelu Jaromíra Soukupa

Populární diskuzní pořad Duel s Jaromírem Soukupem ve čtvrtek navštívil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Čelil otázkám týkajících se mezd, podnikatelského prostředí či budoucnosti v oblasti energetiky. Jak si s tím ministr poradil?

Čechy dlouhodobě trápí nízké platy, a to přestože je ekonomika v posledních letech ve výborné kondici. Soukup se zeptal Karla Havlíčka mimo jiné na význam minimální mzdy. "Má svůj smysl," řekl ministr, oba aktéři se ale shodli, že jen o ní to není. "Například v takových USA se liší jednotlivých regionech," podotkl Havlíček a moderátor pořadu ho doplnil, že tam je dokonce minimální odměna stanovená za hodinu.

Pracovní prostředí je v Česku hodně specifické, protože je zde velký počet podnikatelů, zaznělo v pořadu. Soukup to ale označil za hloupost, protože spousta z nich není aktivních. Padlo číslo, že podnikatelů dělajících na sebe může být papírově až milion. "Ale opravdu aktivních je tak půlka," nadnesl Havlíček, který se rozmluvil o tom, jak jim vyjít vstříc. "Musíme jim připravit podmínky, aby to měli co nejjednodušší," pravil Havlíček a zmínil digitalizaci. Soukup ovšem namítl, že to je oblíbené politické alibi.

Airbnb

Oba aktéři ve studiu se při diskuzi na téma podnikání dostali až k alternativním platformám jakou je třeba ubytovací Airbnb, která se může jevit také hodně kontroverzně. Není totiž zdaleka tolik kontrolovatelná státem, z čehož na trhu zjevně může těžit.

"Je to fenomén doby. Nové využití technologií. Ale taktéž je to způsob podnikání. Že používají nové technologie, neznamená, že by se neměli řídit stejnými pravidly jako ostatní," uvedl ministr. Také nastínil, že by se měli obojí prostředí sbližovat, aby pro obě strany platily stejné podmínky.

Kauza OKD

V posledních dnech také mezi politiky rezonují výsledky výsledky sněmovní komise v případu divoké privatizace OKD. "Sledoval jsem to vzdáleně. Těžko se mi to komentuje, neznám detaily. Zdá se mi, že to trvá dlouho. Vypadá to, že tam skutečně nebyly věci v pořádku, ale je to už dlouho, tak se to hůře prošetřuje," dodal Havlíček. "Vidíte, že je 30 let po revoluci. Stále se to řeší a splácí," povzdechl si.

"V devadesátých letech jsme se vše učili za pochodu, a ani banky neuměly posuzovat úvěry. Neuměli jsme to téměř nikdo. Musíme posoudit, které pády byly zločinecky cílené nebo dané tím, že se to neumělo," poznamenal Havlíček. Soukup připomněl další kauzy a tázal se, jestli se můžeme v dohledné době dočkat dalších. To ministr vyloučil a podotkl, že každý případ byl odlišný.

Budoucnost energetiky

Je uhelná energetika mrtvá? ptal se Soukup na začátku dalšího okruhu otázek. "Je jasné, že se musí redukovat. Věc druhá je to, že se to dobře načrtne na papíře, ale když si uvědomíme, že ze 45% podílu to musíme stlačit na dejme tomu 10-15%, chce to plán, čím to nahradit," dodal. Jako nízkoemisní zdroj zmínil jádro. "Jednáme se všemi stranami, oni chtějí jízdní řád, aby věděli, s čím počítat v roce 2025 či 2030."

Hnutí ANO jedna dle něj ve vládě neústupně a za svými kroky si stojí. "Naštvali jsme bohaté skupiny - telekomunikační, těžební a další. Nenecháme se ale od nikoho tlačit do rohu," řekl Havlíček. Bude se zvyšovat cena energií? tázal se Soukup.

"Musíme se na to podívat v celoevropském kontextu. Nevypadá to příliš dobře. Německo bude rádo, že zůstane soběstačné. Není vyloučeno, že cena energie poroste. Pokud nenavýšíme výrobu jádra, budeme muset brát zvenčí, a to přináší rizika," dodal.

Jenomže stavět jaderné elektrárny není jen tak. "Dožijete se povolení jaderné elektrárny?" ptal se nevěřícně moderátor, že sehnat v této zemi na cokoliv povolení chvíli trvá a neumí si představit, jak to funguje u takového kolosu a dodal, že má podezření, že se nedá rozšíření Dukovan a Temelína stihnout.

"Proces, který jsme začali, trvá 15-20 let, ale jsme energeticky zdatní, už jsme nějaké jaderky postavili," odmítl podobné úvahy Havlíček. "Konkrétně jaderku bude financovat ČEZ. Částečně z vlastních zdrojů, na zbytek si půjčí," uvedl. Také zmínil, že i dříve se spekulovalo, že se mu investice tímto směrem nevrátí a nyní jsou v jeho rozpočtu důležitým příjmem.

Konec slev

Soukup pak přešel ke slevovým akcím, jímž hrozí kvůli nařízení vlády konec. Havlíček ale trval, že opatření mají pomoci zdejším výrobcům.

"Má to dva pohledy. Milujeme slevy, ale máme i lokální producenty, kteří mají existenční problémy. Hrozí, že nám vymizí česká produkce. Musí to být vyvážené. Ve finále to dopadne na konečného zákazníka, protože když není konkurence, půjdou ceny nahoru," vysvětlil.

Soukup naťukl, že to jde na ruku Agrofertu. To Havlíček vyloučil a zdůraznil, že to je mířené na menší produkční firmy, aby přežily.