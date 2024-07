Ceny paliv v Česku dále klesají

Ceny paliv v Česku v uplynulém týdnu opět klesly. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se v průměru snížila o deset haléřů na 38,34 koruny za litr a cena nafty o 18 haléřů na 36,92 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Navzdory nynějšímu poklesu je benzin stále o 94 haléřů na litru dražší než před rokem, a cena nafty je teď dokonce o 4,31 koruny vyšší než ve stejnou dobu loni. Podle analytiků by v příštích dnech měl mírný pokles cen pokračovat.

Ceny pohonných hmot v Česku letos nejprve od začátku roku po několik měsíců výrazně stoupaly. Na přelomu dubna a května se tak cena benzinu dostala nad 40 korun za litr a cena nafty na více než 39 korun. Poté ceny klesaly, ale zhruba od poloviny června zase začaly růst. Teprve v polovině července se zdražování zastavilo a v uplynulém týdnu mírný pokles cen pokračoval.

Pohonným hmotám pomáhá podle analytika XTB Jiřího Tylečka ve stabilizaci situace na trhu. "Cena ropy Brent klesla a stejným směrem zamířily také velkoobchodní ceny pohonných hmot," řekl. Upozornil ale na negativní vliv české koruny, která v posledních dnech oslabovala. "Takže tlak na další pokles cen na čerpacích stanicích se zmírní," podotkl Tyleček.

Postupné zlevňování by však podle analytiků mělo pokračovat. "V nejbližším týdnu čekáme další pokles cen pohonných hmot o 15 až 25 haléřů na litr. Větší pokles cen by měl nastat u nafty," uvedl manažer Finlord Boris Tomčiak. Připomněl, že omezení přepravy ropy ruské společnosti Lukoil přes Ukrajinu nebude mít na český trh s palivy vliv. Podle analytika Purple Trading Petra Lajska pozitivně vypadá i výhled na druhou polovinu letních prázdnin. Upozornil na propad cen ropy. "Bez nečekaných událostí by tak mohly pohonné hmoty během srpna opět zlevnit, u benzinu se dost možná průměrná cena propadne pod 38 Kč a u nafty pod 36,50 Kč za litr," řekl. Ještě výraznějšího zlevnění by se podle Lajska mohli dočkat řidiči na podzim, kdy bude už po hlavní motoristické sezoně.

Současné uklidnění cen pohonných hmot tak představuje krátkodobou úlevu pro logistické společnosti, u kterých se každé zdražení pohonných hmot přímo promítá do provozních nákladů, upozornil šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. "Dopravci se nyní proto starají o krátkodobé náklady v poměru k tržbám, ale především v rámci příprav na nejvytíženější čtvrtý kvartál roku musí hledat dlouhodobá řešení pro zachování konkurenceschopnosti a ziskovosti," dodal Ton.

Nejlevněji nyní benzin natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 37,93 koruny. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, a to za 36,33 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí nadále pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 39,14 koruny a litr nafty 38,55 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 24. červenci 2024 (v Kč/l)