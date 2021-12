Čerpací stanice musí od 1. prosince prodávat zimní naftu do minus 20 stupňů

Čerpací stanice v České republice musí od 1. prosince řidičům prodávat zimní naftu pro mírné klima, tedy s filtrovatelnosti do minus 20 stupňů Celsia. Na stojanech čerpacích stanic musí být zimní nafta třídy F do konce února, informoval v pátek Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Od začátku října začalo čerpacím stanicím takzvané přechodové období, kdy nabízejí naftu s filtrovatelnosti do minus deseti stupňů Celsia, stejné období je čeká také od 1. března do poloviny dubna. Po zbytek roku se prodává nafta odolná do nula stupňů Celsia.

"Aby byla účinnost zimní nafty co největší a nafta skutečně odolala hlubokým mrazům, doporučujeme řidičům před natankováním zimní nafty ponechat v nádrži minimum letní nebo přechodové kvality nafty. V opačném případě u takovýchto směsí nelze garantovat spolehlivý provoz," uvedl Loula.

Na trhu nabízejí členské firmy ČAPPO i prémiové nafty pod různými obchodními názvy. Jedná se o nadstandardně aditivované nafty, které jsou upraveny i speciální zimní aditivací se zlepšenou filtrovatelností od minus 26 až do minus 30 stupňů Celsia.

V současnosti používané automobilové benziny fungují zcela standardně i při mrazech do minus 40 stupňů Celsia, na rozdíl od nich však motorová nafta obsahuje určité skupiny uhlovodíků - parafíny, které při teplotách nižších než nula stupňů Celsia tuhnou a vytvářejí drobné krystalky, které mohou omezit průchodnost filtrem a v nejhorším případě jej i ucpat. Právě z těchto důvodů se upravují nízkoteplotní vlastnosti nafty.

V případě extrémních mrazů je možné ve vybraných lokalitách nasadit arktickou naftu třídy 2, která má filtrovatelnost upravenou až na minus 32 stupňů Celsia. Tento typ nafty se dodává například dopravním podnikům, integrovanému záchrannému systému, armádě nebo jako náhradní zdroje do elektrocentrál, požadují jej i výrobci automobilů pro první náplně dieselových motorů. Trhu čerpacích stanic je zpravidla nabídnuta pouze při velkých mrazech v lokalitách s náročnými terény a v horských oblastech. Termíny nasazení arktické kvality se řídí podle vývoje počasí, legislativně ale není povinnost nasazení stanovena.