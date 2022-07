Červnová míra nezaměstnanosti zřejmě již dosáhla dna, míní analytici

Červnová míra nezaměstnanosti bude znamenat její nejnižší úroveň za celý letošní rok, odhadli oslovení analytici. V dalších měsících podle nich již zřejmě mírně poroste. A pokud Rusko zastaví dodávky plynu, ekonomika spadne do recese a nárůst nezaměstnanosti bude výraznější, upozornili někteří.

Nezaměstnanost v červnu klesla proti květnu o desetinu procentního bodu na 3,1 procenta, oznámil v úterý Úřad práce ČR. V evidenci úřadů práce bylo na konci měsíce 231 309 lidí, o 4159 méně než v květnu. Zaměstnavatelé nabízeli více než 319 tisíc volných míst, jejich počet se však od konce května snížil zhruba o 18 tisíc. Loni v červnu byla nezaměstnanost 3,7 procenta.

"Míra nezaměstnanosti se tak v červnu dostala na úroveň odpovídající lednu roku 2020, těsně před vypuknutím koronavirové pandemie," řekl analytik Cyrrusu Vít Hradil. Červnový pokles je podle něj do značné míry standardním kalendářním jevem, když již naplno běží sezonní práce a na trh práce dosud nedorazil čerstvý ročník školních absolventů hledajících uplatnění. Ve zbytku léta již další pokles neočekává.

Podíl nezaměstnaných osob se tak v posledních měsících nachází jen nepatrně nad úrovni roku 2018, upozornil analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Meziměsíční pokles počtu nezaměstnaných v průběhu letních měsíců je však podle něj letos mírně slabší, než tomu bylo v předcovidových letech 2018 a 2019. To naznačuje, že trh práce nesměřuje ke stavu před příchodem pandemie. To však patrně souvisí i se strukturálními změnami na trhu práce z titulu pandemie. Obecně se však na míru ekonomické nejistoty trh práce letos vyvíjí stále příznivě, dodal.

Zatímco za celý rok 2021 činila průměrná míra nezaměstnanosti v české ekonomice 3,8 procenta, což představovalo mírný nárůst ze 3,6 procenta v roce 2020, letos by podle analytika Generali Investments Radomíra Jáče v celoročním vyjádření měla klesnout na 3,3 procenta. V červenci podle něho nezaměstnanost mírně stoupne na 3,2 procenta a na této úrovni či v její blízké oblasti setrvá po celé třetí čtvrtletí. V závěrečném čtvrtletí může kombinace sezónních faktorů a slabšího růstu české ekonomiky vést k dalšímu mírnému nárůstu míry nezaměstnanosti, podotkl.

"Celkově se nezaměstnanost již blíží svému dnu a v závěrečných měsících letošního roku ji čeká obrat k mírnému vzestupu," souhlasila analytička Komerční banky Jana Steckerová. Nasvědčují tomu i předstihové indikátory. Na firmy i zákazníky již doléhají neúměrně vysoké ceny vstupů, což nabírání nových zaměstnanců brzdí. Za celý letošní rok očekávám podíl nezaměstnaných v průměru 3,3 procenta, v příštím roce pak na 3,5 procenta, dodala.

Je otázka, jakým směrem se trh práce bude dále vyvíjet, míní analytik Deloitte Václav Franče. "Máme zde statisíce migrantů z Ukrajiny a recese je za dveřmi, možná v ní už naše ekonomika je. Pokud by se neobnovily dodávky plynu do Německa po letní odstávce plynovodu Nord Stream 1, pak by byla hluboká recese nevyhnutelná a s ní i nárůst nezaměstnanosti. Rok 2022 by tak mohl být zásadní přelom ve vývoji na trhu práce, když jím nebyl rok 2020. Zhruba sedmiletá epizoda nedostatku zaměstnanců by tak letos mohla skončit a s ní i permanentní mzdová inflace," dodal.