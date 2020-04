Češi budou převezeni ze Srí Lanky, Indonésie či Austrálie

Česko v sobotu vypraví repatriační let ze Srí Lanky a z Nepálu, který přiveze zhruba 100 českých občanů. Příští týden vyzvednou letadla Čechy uvízlé v Indonésii, kterých je asi 120, a v Austrálii a na Novém Zélandu, kde je jich celkem asi 350. Novinářům to v pátek řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Celkem je podle ministerstva zahraničí ve světě ještě asi 2500 českých občanů, kteří projevili zájem o repatriaci. Dosud ministerstvo přímo dopravilo do Česka přes 5000 lidí pomocí letadel i autobusů.

Největší skupina Čechů, kteří se nemohou vrátit domů, je v Austrálii a na Novém Zélandu. Dříve česká diplomacie zvažovala jejich vyzvednutí ve spolupráci s dalšími středoevropskými zeměmi, vzhledem k velkému počtu Čechů se ale nakonec rozhodla pro samostatný postup. "Jsme již v jednání s leteckou společností, vyřizujeme povolení a já věřím, že bychom v průběhu následujícího týdne mohli přivézt naše občany z Nového Zélandu a z Austrálie," řekl Petříček.

Na rozdíl od repatriačních letů z jiných zemí ale bude letenka z Austrálie a Nového Zélandu zpoplatněná. Petříček to zdůvodnil vysokými náklady spojenými s povolením letu i s dlouhou cestou. Cena letenky bude zhruba 18.000 korun, což je podle ministra na úrovni běžných letenek v ekonomické třídě z této destinace.

Kromě velkých skupin Čechů, které vyzvednou nejbližší repatriační lety, zůstávají podle Petříčka v zahraničí i menší skupiny jednotek až desítek českých občanů, například v Peru, v Jihoafrické republice nebo na Filipínách. O možnosti jejich evakuace Česko jedná s dalšími státy Evropské unie.

"Za minulé tři týdny se nám podařilo přímo zajistit repatriaci více než 5000 našich občanů. Z toho 2400 prostřednictvím autobusové dopravy z různých evropských států a přibližně 2800 našich občanů využilo repatriačních letů, které ministerstvo zahraničí připravilo a zorganizovalo," řekl Petříček. Už dříve ministerstvo uvedlo, že pomohlo i k návratu dalších několika tisíc lidí pomocí komerčních spojů, pro které zajistilo potřebná povolení. Diplomaté na ambasádách také pomáhají českým občanům zajistit si individuální dopravu do vlasti.

Českými repatriačními letadly se podle Petříčka vrátilo ze zahraničí i zhruba 600 občanů jiných zemí EU. Naopak Češi mohli k návratu využít letadla jiných evropských zemí, zejména Německa nebo Rakouska. Díky zapojení do evropského repatriačního mechanismu bude podle Petříčka možné žádat EU o vrácení části nákladů na repatriační lety, mohlo by to být až 75 procent.