Češi chtějí chytrou domácnost kvůli úsporám

Mírně nadpoloviční většina obyvatel Česka (56 %) zatím o investici do tzv. chytré domácnosti neuvažuje. Hlavním důvodem je nedostatek financí. Pro 44 % domácností, které naopak takovou investici zvažují, jsou hlavní motivací úspory energie. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu veřejného mínění, který v únoru realizovala v rámci své působnosti v oblasti digitální transformace společnost ABB spolu s výzkumnou agenturou Ipsos.

Výzkum byl realizován v únoru 2020 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1100 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos on-line panelu Populace.cz a má návaznost na lednové zpřísnění požadavků na energetickou náročnost budov (evropská směrnice EPBD II). Tyto požadavky řeší inteligentní elektroinstalace chytré domácnosti.

Chytrá řešení (automatické, resp. naprogramovatelné ovládání osvětlení, rolet, oken, topení, dodávky elektřiny či zabezpečení), do kterých chtějí domácnosti investovat, jsou hned po úsporách (73 %) motivována zájmem o pohodlí (69 %) a o větší bezpečnost (60 %).

"Svěřením své domácnosti softwaru, například přes aplikaci v mobilu, pochopitelně neseme rizika spojená s digitální bezpečností," vysvětluje Vladimir Janypka, ředitel ABB Elektrotechnika, zodpovědný za oblast chytrých domácností, proč jak zájemci, tak odpůrci chytrých domácností na tento aspekt také poukazují. "Na druhou stranu, a vidíme to třeba v automobilovém odvětví, elektronizace řízení, včetně zabezpečení aut, přináší lidem stále větší bezpečnost. Stejně tak je tomu s bydlením. Lidé investice do nových prvků domácnosti proto činí i s očekáváním vyšší bezpečnosti," vysvětluje Vladimír Janypka z ABB.

Většina z respondentů, kteří chytrou domácnost chtějí, preferuje jedno komplexní řešení, například jeden ovladač pro všechny prvky (60 %). Z jednotlivých prvků je největší zájem o řešení v oblasti topení (72 %), osvětlení (68 %) a zabezpečení (60 %).

"Investici do chytré domácnosti zvažují častěji mladí lidé do 35 let a také muži, konkrétně každý druhý muž. Muži také častěji vnímají chytrou domácnost jako efektivní řešení pro úsporu energií," dodává k výsledkům výzkumu Jan Polák, Account Director Ipsos.