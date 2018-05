"Češi jsou banda simulantů!" Festival Re:publika čelí trestnímu oznámení

Kvůli citátu z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka se stal brněnský festival Re:publika terčem trestního oznámení. Oznamovateli se nelíbí citát "Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande", v překladu Češi jsou banda simulantů, a argumentuje paragrafem trestního zákoníku o hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Akce začne v sobotu na výstavišti a potrvá do 17. června.

Citáty na veřejných prostranstvích jsou jednou z mnoha součástí multižánrového festivalu, který připomíná stoleté výročí vzniku Československa. "Citáty v ulicích jsou součástí projektu 100 let 100 knih, jednoho ze stěžejních projektů festivalu. Cílem citátů v ulicích je ve veřejném prostoru, například na fontáně u Janáčkova divadla, přímo na chodnících nebo na tramvajích, zprostředkovat náhodným kolemjdoucím to nejzajímavější z české literatury posledních 100 let," uvedl kreativní ředitel Pavel Anděl. Policie sdělila, že podrobnosti k trestnímu oznámení může zjistit až ve čtvrtek.

Citát v knize pronesl vojenský lékař Grünstein, kterému pod rukama procházeli rekruti. Čeští muži se často snažili službě v rakouské armádě za první světové války vyhnout.

Festival má podle pořadatelů potenciál přitáhnout během tří týdnů desítky tisíc návštěvníků. "Doufáme, že toto trestní oznámení nikterak nepoškodí jeden z jeho hlavních programových pilířů. Obecně nás mrzí, že ačkoliv je jeho podtitul Buďme zase spolu, tak se s nepochopením setkaly i další citáty, například ten od Tomáše G. Masaryka, který pronesl, že vlastenectví je láska k vlastními národu, nikoli nenávist k jiným," uvedla Adéla Nováková z Turistického informačního centra Brna, které konání zastřešuje.