Češi mají poslední možnost písemně si vyžádat voličský průkaz k eurovolbám

Lidé, kteří nebudou moci volit europoslance v domovské obci, mají poslední možnost písemně požádat o zaslání voličského průkazu. S ním se pak budou moci zúčastnit voleb 7. nebo 8. června v kterékoli volební místnosti v Česku. Žádost musejí doručit nejpozději dnes obecnímu úřadu v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud by to nestihli, průkaz si mohou vyžádat ještě osobně, a to nejpozději ve středu 5. června.

Podobnou možnost mají i Češi pobývající zahraničí, kteří se k českým volbám do Evropského parlamentu přihlásili. Žádost ovšem musí adresovat zastupitelskému úřadu, u kterého jsou zaregistrováni jako voliči. Tito krajané si stejně jako tuzemští Češi mohou vybírat české europoslance pouze v Česku. Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí jako při sněmovních volbách možné není.

Voličský průkaz mohou tradičně využít ti, kteří zkraje druhého červnového víkendu budou pobývat na rekreačních pobytech na horách, v lázních nebo na svých chatách a chalupách. Mohli by ho využít i lidé plánující na dobu voleb pobyt v nemocnicích, sanatoriích a jiných obdobných zařízeních, pokud v nich nejsou umístěni dlouhodobě a z tohoto důvodu tam zapsáni do voličských seznamů.

Volby do Evropského parlamentu se v ČR uskuteční 7. a 8. června. Volební lístky lidé mají dostat nejpozději v úterý 4. června, kdy zároveň začne platit zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů.