Češi mají v plánu letos více cestovat do zahraniční a víc utrácet

Češi plánují letos více cestovat do zahraničí. Zhruba dvě třetiny lidí chtějí přitom vyrazit do zahraničí více než jednou za rok, prodloužit by se měla i délka pobytu v cizině. Téměř polovina respondentů se pak chystá utratit za zahraniční cesty více než 46 tisíc korun. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median pro Letiště Praha, kterého se účastnilo 1565 respondentů.

Podle průzkumu je cestování pro Čechy nejvíce postrádanou volnočasovou aktivitou během pandemie. Chybí zhruba 65 procentům dotázaných. To se projevilo i na ochotě lidí cestovat během letošního roku bez ohledu na opatření. Zatímco v květnu 2021 chtělo letecky cestovat 38 procent dotázaných, v prosinci loňského roku to bylo již 44 procent.

Dvě třetiny respondentů přitom podle průzkumu plánují letos do ciziny vyrazit vícekrát. Proti loňskému roku se navíc změnily i plány na délku cest. Kolem 39 procent lidí plánuje strávit v zahraničí minimálně tři týdny, na jaře roku 2021 přitom taková očekávání měla pouze čtvrtina dotázaných.

Cestování navíc podle průzkumu patří ke třem nejčastějším kategoriím, do kterých chtějí Češi letos nejvíce investovat. Více lidí tak letos navýšilo svůj plánovaný rozpočet na zahraniční dovolenou. Od loňska se podíl těch, kteří plánují do zahraniční dovolené investovat více než 46 tisíc korun, zvýšil o 15 procentních bodů. Čtvrtina z nich pak odhaduje útraty na více než 61 tisíc korun, vyplývá z průzkumu.

Podle něho i přes optimistické plány na cestování ale u části cestujících přetrvávají obavy z možných komplikací kvůli pandemii. Nejčastěji se bojí komplikací při vstupu do cílové země, karantény v cizí zemi, komplikací spojených s testováním a administrativy nutné před zahájením cesty.

"Výsledky průzkumu korespondují s našimi mírně optimistickými očekáváními a s kapacitami, které v letní sezoně plánují letecké společnosti. Na základě těchto vstupů plánujeme, že objem cestujících, kteří projdou Letištěm Václava Havla Praha, se v letošním roce téměř zdvojnásobí," řekl k výsledkům průzkumu šéf pražského letiště Jiří Pos. Vloni letiště odbavilo 4,39 milionu cestujících.