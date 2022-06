Češi míří k moři vlakem či autobusy. Na jaká rizika nezapomenout?

Typické je pro Čechy cestovat do Chorvatska hlavně autem, nicméně vzhledem k současným cenám pohonných hmot se řada z nich rozhoduje ve prospěch hromadné dopravy. Mezi nejlevnější způsoby momentálně patří autobus či vlak. Zájem o tento způsob transportu k moři je nyní velký.

"V pátek 3. června byl spuštěn provoz přímého vlakového spojení do Rijeky a Splitu a první vlak byl zcela vyprodaný. Doposud jsme prodali 50 tisíc jízdenek na celou sezonu. Počet volných míst ve vlacích jedoucích v červnu a červenci se zmenšuje a brzy bude mnoho spojů vyprodaných. Jízdenek na druhou polovinu léta, tedy na srpen a září, je zatím volných asi 50 %, ale i tyto termíny se nám postupně plní," říká Tereza Ptáčková ze společnosti RegioJet a doplňuje, že oproti loňskému roku mají aktuálně prodáno o více než třetinu rezervací, což je podpořeno i tím, že cestující na rozdíl od předchozích dvou let nemusejí řešit covidová opatření.

Kromě Rijeky a Splitu nabízí RegioJet cestu bez přestupu také do Záhřebu a Ogulinu. S přestupem je pak možné dostat se do dalších 52 destinací, přičemž společnost zajišťuje v tomto případě i autobusy, které navazují na příjezdy a odjezdy vlaků. Cenově se lze dostat do Chorvatska vlakem již od 590 Kč. Vlaky a autobusy se do Chorvatska dostanou přibližně za 14 až 17 hodin, v případě vzdálenějších lokací může být doba trvání i delší.

Cestu do Chorvatska autobusem pravidelně zajišťuje řada malých i velkých dopravců, z hlediska velkých dopravců se jedná zejména o FlixBus či Leo Express. Nejčastěji jezdí dopravci do míst jako Zadar, Pirovac, Šibenik či Split. Cena za jednosměrné jízdenky se běžně pohybuje v rozmezí tisíc až jeden a půl tisíce korun, u zpáteční jízdenky bývá cena o tisíc korun dražší. Velký zájem o využívání autobusů potvrdil za dopravce FlixBus tiskový mluvčí Tomáš Beránek, podle kterého jsou důvody rovněž uvolnění covidových opatření a zdražování pohonných hmot. Velmi oblíbené jsou pak noční linky, které rekreantům umožní ušetřit jeden den dovolené tím, že cestují přes noc.

"To, že Chorvatsko patří k oblíbeným zahraničním destinacím Čechů, ukazují statistiky z posledních let. Loajalita Čechů byla výrazná zejména v posledních dvou letech pandemie. Ti totiž zaznamenali více než pět milionů přenocování v loňském roce, což je vynikajících 97 procent počtu přenocování z rekordního roku 2019," říká Dubravko Miholić z Chorvatského národního turistického sdružení (CNTB). "Vzhledem k dosavadnímu skvělému počtu rezervací očekáváme letos ještě lepší výsledky, růst turistického odvětví a návrat k předpandemickým trendům," dodává Miholić. "Dosavadní letošní odbyt cestovního pojištění ukazuje zájem Čechů o pobyty v zahraničí. Již během prvních pěti měsíců překonal rok 2020 a rychle se blíží loňským počtům. Také pojistných událostí z cestovního pojištění jsme letos řešili už více než v předchozích dvou letech," potvrzuje Eva Svobodová z UNIQA. Nejčastější onemocnění jsou záněty dýchacích cest, zažívací problémy a alergické reakce, zatímco mezi úrazy dominují zlomeniny končetin. V létě jsou to i případy tonutí nebo úrazy ze skoku do neznámé vody. Z ostatních událostí má nejvíce práce asistence s ukradenými předměty nebo ztrátou dokladů, popřípadě se škodami způsobenými našimi klienty v hotelu nebo v letovisku.