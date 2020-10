Češi mohou cestovat do Maďarska jen se zaplaceným zájezdem a negativním testem

Od úterý budou moci Češi se zájezdy zaplacenými před začátkem září a negativním testem na koronavirus cestovat do Maďarska. Obnovena tak bude výjimka pro občany zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), jež platila už v září. V pondělní tiskové zprávě to po jednání ministrů zahraničí obou zemí uvedla česká diplomacie. Výjimka bude platit do konce října, poté ji Maďarsko vyhodnotí. Země jinak nechala hranice pro turisty uzavřené.

"Výjimka pro zaplacené zájezdy platila během září, na říjen ji Maďarsko zrušilo. Povedlo se nám ale s Péterem Szijjártóem domluvit, že se znovu obnoví od pondělní půlnoci, a to na celý říjen. Chci mu velmi poděkovat za všechny Čechy, kteří míří třeba do maďarských lázní," uvedl po jednání ministr Tomáš Petříček (ČSSD). Podle odhadů cestovních kanceláří se v říjnu opatření týká několika tisíc Čechů, napsalo ministerstvo.

Se Szijjártóem Petříček také hovořil o výsledcích nedávného summitu EU v polském Lublinu či kapacitách výroby ventilátorů. Vyměnili si také zkušenosti s dopady covidu-19 na nezaměstnanost včetně možností, jak jejímu růstu čelit. Nezaměstnanost v Česku se v září nezvýšila a zůstala na srpnové míře 3,8 procenta. Dále ministři jednali o migraci, energetice, infrastruktuře nebo expanzi českých firem do Maďarska.