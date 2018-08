Češi netřídí žárovky, ty přitom obsahují nebezpečnou rtuť

Češi jsou mistry recyklace. Podle nedávno zveřejněných čísel Eurostatu je Česká republika v rámci Evropské unie na druhém místě za Belgií v recyklaci obalů, třetí místo nám patří v recyklaci plastů a páté v recyklaci papíru. V jiných oblastech máme však stále rezervy.

Přestože většina obyvatel České republiky již považuje třídění odpadu za běžnou aktivitu a roste například i počet hnědých kontejnerů a nádob na bioodpad, jsou oblasti, v nichž ve správné likvidaci či třídění odpadů tápeme.

Kam s použitými žárovkami či zářivkami? Úsporné zářivky dnes používá většina domácností, ale do těch správných sběrných boxů je odkládána necelá polovina z nich. Všechny výbojky, zářivky nebo úsporné žárovky je potřeba odevzdat na speciálních, k tomu určených sběrných místech.

Nádoby na zpětný odběr najdeme na obecních úřadech, v prodejnách elektro či ve sběrném dvoře. Jedinou výjimkou jsou běžné žárovky, které do zpětného odběru nepatří, proto je doposud jejich běžné místo v popelnici se směsným odpadem.

Bohužel v koši - a tím i v komunálním odpadu na skládkách - často končí všechny světelné zdroje bez rozdílu. To však znamená velký problém. Zářivky a výbojky totiž obsahují nebezpečnou rtuť, která se při rozbití dostane do vzduchu nebo do země. I v malém množství může rtuť způsobit velké problémy. Obsah z jedné žárovky může totiž poškodit až 10 000 litrů vody. Navíc i sběrné boxy pro zpětný odběr mají několik problémů; oproti jiným druhům kontejnerů na zpětný odběr například textilu, vysloužilého elektrozařízení či kovů nejsou zabezpečené proti krádeži, a jsou tak lehce přístupné. Úsporné žárovky totiž zatím nepatří mezi nebezpečné odpady, proto je současná legislativa k těmto sběrným boxům poměrně velkorysá. Málokdo navíc ví, kde boxy pro zpětný odběr úsporných zářivek a výbojek jsou. Stejně jako v jiných oblastech tříděného odpadu je nezbytné lidem vysvětlit, jak zářivky a výbojky správně třídit, neboť tím předcházíme ekologickým dopadům na životní prostředí.