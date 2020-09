Češi s nákupem letenek do exotických krajů stále vyčkávají

S nákupem podzimních či zimních exotických zájezdů Češi podle cestovních kanceláří zatím spíše vyčkávají. Určitý růst objednávek sledují u Dominikánské republiky, kde se čeští cestovatelé nemusejí od úterý při příletu prokazovat negativním testem na covid-19 a povinná není ani karanténa. Přesto o tuto destinaci zájem podle CK zatím roste jen mírně.

Dominikánská republika a Zanzibar jsou podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové v současné době jedinými exotickými zeměmi, které po Češích nevyžadují negativní test na koronavirus. Karanténa nebo test jsou ale nutné při návratu do ČR.

"Klienti vítají možnost cestování do Dominikánské republiky bez povinných testů, samozřejmě je to ihned vidět i na množství nových objednávek," uvedla mluvčí CK Čedok Eva Němečková. Čedok má podle ní v plánu kromě letů do Dominikánské republiky také třeba Zanzibar a Kubu.

Informace o volném vstupu do zmíněných exotických destinací je podle Řezníčkové velmi čerstvá a k mnoha lidem se zatím nedostala. Dominikánská republika se podle ní ale pomalu začíná prodávat. Cestu si zajistily zatím desítky klientů. "Zájezdy máme vypsány od října. Zájem mají především páry. Nejvíce se prodávají devíti- až jedenáctidenní pobyty ve čtyřhvězdičkových hotelích s all inclusive," upřesnila.

Poptávku po Dominikánské republice sleduje také CK Exim Tours. Prodeje se ale podle jejího obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky rozhodně nedají srovnávat s loňskem. "Lidé vyčkávají, jak se bude situace nadále vyvíjet. Na zimní termíny se ještě prodává Egypt a Kapverdské ostrovy, ale také to nelze srovnávat s loňskými čísly," doplnil.

Cesty bez testů

Cesty bez nutnosti testů při příletu do těchto zemí znamenají podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka pro lidi určité zjednodušení, počty prodaných zájezdů podle něj ale v současné době nijak výrazně nerostou. "Podepisuje se na tom aktuální situace v České republice i povinnost absolvovat test nebo karanténu při návratu," řekl.

Při vstupu do Dominikánské republiky budou podle Národního turistického úřadu rychlým ambulantním testům při vstupu do země podrobeni jen náhodně vybraní turisté. Tamní vláda bude při pobytech v hotelích do 31. prosince hradit cestovní zdravotní pojištění, které zahrnuje testy na koronavirus nebo výdaje na ubytování a změnu letu v případě prodloužení pobytu kvůli nákaze.

Mezi bezpečné země mimo Evropu česká vláda od 1. července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Seznam od 3. srpna rozšířila o Tunisko. Aktuální opatření týkající se cestování do jednotlivých destinací pravidelně aktualizuje ministerstvo zahraničí na mapě cestovatele.