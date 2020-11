Češi se ve vztahu k úvěrům chovají stále zodpovědněji, zjistil průzkum

Češi se ve vztahu k podmínkám úvěrům chovají stále zodpovědněji a tento trend negativně neovlivnila ani koronavirová krize. Více než třetina lidí věnuje studování obchodních podmínek úvěru před jeho podepsáním přes hodinu času, čtvrtina lidí minimálně jeden den. Zároveň každoročně klesá podíl lidí, kteří jsou se studiem podmínek hotovi do pěti minut. Podle každoročního průzkumu společnosti Cofidis mezi 550 respondenty jde o nejpozitivnější výsledek od roku 2014.

"Přístup Čechů ke smlouvám se zlepšuje sice po malých krůčcích, ale proti roku 2014, kdy jsme začali čtenost smluv sledovat, jde už o poměrně výrazný rozdíl. Za tu dobu už klesl podíl lidí, kteří smlouvě věnují maximálně pět minut, o deset procentních bodů a téměř shodně vzrostl podíl lidí, kteří věnují obchodním podmínkám více než hodinu," uvedl marketingový ředitel Cofidisu Cyril Křůpala.

Nejobezřetnější je ve studiu podmínek smluv generace ve věku okolo 60 let. Déle než hodinu studuje úvěrové podmínky stejně jako v loňském roce 44 procent z nich. Přitom ještě v roce 2016 šlo o skupinu, která ke studiu smluv přistupovala ze všech věkových kategorií vůbec nejhůře, když den a více se obchodním podmínkám ve smlouvách věnovala pouze čtvrtina z nich.

Přestože lidí, kteří se smlouvami takřka nezabývají, je rok od roku méně, jejich podíl je stále 30 procent. Nejméně se zaobírají čtením smluv lidé do 26 let, do pěti minut je se studiem smlouvy hotovo 43 procent z nich.

"Ačkoliv povinné licencování a současná legislativa již do značné míry pročistily úvěrový trh, stále jsou mezi poskytovateli úvěrů velké rozdíly. Pokud se žadatelé o úvěr nechtějí zabývat smluvními podmínkami, měli by o to větší pozornost věnovat výběru finanční společnosti, například podle Indexu odpovědného úvěrování organizace Člověk v tísni," upozornil Křůpala.

Co se týká srozumitelnosti smluv, není to pro Čechy problém. Podle průzkumu obchodním podmínkám úvěru rozumělo 83 procent lidí. Jde o významný posun, například v roce 2014 to byla pouze necelá třetina dotazovaných.

Přesto Češi při výběru nespoléhají pouze na svůj úsudek a o podmínkách úvěru se více než tři čtvrtiny z nich raději poradí. Nejčastěji, v 27 procentech případů, obchodní podmínky konzultují s partnerem či partnerkou, pětina s finančním poradcem, 12 procent s ostatními členy rodiny či známými a 15 procent využívá veškerých dostupných zdrojů.