Češi v pohybu zaostávají za Evropou. Nejhůře si stojí mladí lidé

Česká republika zaostává za průměrem Evropy, co se týče provozování pravidelné fyzické aktivity. Alespoň jednou týdně sportuje 40 % Evropanů, naproti tomu Čechů jen 32 % a rovných 60 % provozuje aktivní pohyb jen zřídka. Vyplývá to z výzkumu míry pohybové aktivity a sportování mezi evropskou populací od Eurobarometru, který zaštítila Evropská komise.

Nejaktivnější sportovci, kteří provozují nějaký pohyb minimálně pětkrát do týdne, je v Evropě jen 7 %. Čechů pravidelně sportuje 5 %. Až 46 % evropské populace pak nesportuje vůbec, jde tak oproti roku 2013 o čtyřprocentní nárůst.

"Tento průzkum proběhl v Evropě už počtvrté a pro Českou republiku jsou jeho výsledky skutečně alarmující, protože potvrzují negativní trend klesající úrovně pohybové aktivity a sportu v České republice. Celkově se množství pravidelné fyzické aktivity snižuje s věkem, vzděláním a finančním zázemím respondentů," řekla Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness Fisaf a České komory fitness.

Věková kategorie 15 až 24 let zaznamenala významné zhoršení v celé Evropě, zároveň přinesla zajímavé odhalení, a sice že muži (74 %) v této kategorii sportují značně více než ženy (55 %).

Na sport není čas

A proč se Evropané tolik nevěnují sportu? Rovných 40 % na to jednoduše nemá čas, pětina pak nemá o sport zájem a 14 % lidí v tom zabraňuje jejich zdravotní stav. Naopak největší motivací je pro 54 % Evropanů zlepšení zdravotního stavu. Necelá polovina pak sportuje kvůli zlepšení kondice. Pro nezanedbatelné procento lidí (38 %) je pak sport jednoduše relaxací, 30 % ho dokonce vnímá jako zábavnou složku svého života.

"Naším cílem je tato čísla změnit a motivovat Čechy k tomu, aby se hýbali. Aby toužili po lepší kondici, ale především, aby brali sport jako prevenci nemocí. S vyšším věkem lidé chápou, že pohyb je jednou z nejdůležitějších podmínek kvalitního života. Medicína umí prodloužit věk, ale často to bohužel není život ve zdraví, protože 9 z 10 let, o které žijeme déle, nás trápí nemoci. Naším cílem je ale prodloužit věk ve zdraví, a pohyb je podle vědců jediný zaručený a fungující nástroj k jeho dosažení," sdělila Havrdová.

Češi jsou především cyklisté

Nejpopulárnějším sportem v Evropě je fitness. Jak uvádí čísla Eurobarometru, v roce 2017 se tomuto druhu sportu věnovalo 60 milionů Evropanů. "Pro Čechy je na prvním místě ve sportech cyklistika," odhalila Havrdová.

"Ale fitness má neskutečně velkou nabídku aktivit pro každou věkovou skupinu. Každý si v něm najde to, co ho bude bavit a na co se bude těšit, aby se sportovní aktivita skutečně stala zábavou a součástí každodenního života," dodala.

Češi nejčastěji provozují sport venku (41 %), o něco méně jich pak trénuje doma (37 %). Do specializovaných fitness center jich chodí překvapivě jen 15 %, stejné číslo ale platí pro celou Evropu.