Češi volný čas věnují procházkám a internetu, strach mají z budoucnosti

Celá Česká republika je již několik dní uzavřena v karanténě, kterou nikdo z nás dosud nezažil. Co na to říkají Češi? Jak se vyrovnávají se ztíženými pracovními podmínkami a jak tráví volný čas? Průzkum provedla společnost Instant Research ve dnech 16. až 19. března 2020, zapojilo se 1090 respondentů ve věku 18-60 let, muži i ženy z celé ČR.

Zatímco zdravotnická zařízení a obchodní řetězce nyní trpí akutním nedostatkem personálu, zbytek Česka se snaží udržet v chodu alespoň část podniků, na které se dosud nevztahují žádná vládní opatření kvůli omezení činnosti. Průzkum veřejnosti nyní prokázal, že kdo může, pracuje z domova, přičemž aktuálně je počet zaměstnanců na home office již 35 procent, což potvrzuje také Petr Týbl z tiskového oddělení Sazky: "Všichni naši zaměstnanci pracují z domova. Toto opatření jsme v rámci prevence navrhli ještě před vyhlášením nouzového stavu. S kolegy jsme stále v kontaktu, a Sazka tak funguje v běžném režimu. Velká část zaměstnanců se navíc snaží i veřejně pomáhat, například šitím roušek, které jsou teď velmi potřebné."

Téměř nikdo z dotázaných si na práci z domácího prostředí nestěžuje, ale jak ukazují další výsledky, až 40 procent zaměstnanců postrádá pravidelný kontakt s kolegy a 26 procent uvádí, že je při práci doma ruší děti a rodina, kvůli čemuž se nemohou dostatečně soustředit.

Volný čas a seberozvoj? Češi o něj nestojí

Přestože skoro 60 procent zaměstnanců dostalo od svých zaměstnavatelů doporučení, jak efektivně pracovat a využít volný čas k rozvoji vlastních znalostí, přes polovinu Čechů přiznává, že nemá o rozšiřování vědomostí během karantény zájem. Přitom pouze 10 procent respondentů se věnuje alespoň domácímu cvičení, asi 10 procent procvičování cizích jazyků a kolem 12 procent četbě vzdělávací literatury.

Narodí se na podzim více dětí? Spíše ne

Na otázku "Kterým z aktivit se v karanténě nyní často věnujete?" pouhých šest procent dotázaných překvapivě odpovědělo, že mají v době častějšího pobytu doma více sexu. Mnohem oblíbenější odpovědí bylo spíše věnování se úklidu, četbě nebo sledování různých videí na internetu. Mimochodem zajímavostí je, že v aktivitách na internetu nejsou v popředí sociální sítě jako běžně, ale 53 procent Čechů vyhledávají především aktuální dění a nové zprávy. Významně také roste zájem o virtuální zábavu. "Od zavedení karantény registrujeme zvýšený zájem o on-line sázení. S každým dalším dnem, kdy Češi zůstávají ve svých domovech, přibude na našem herním portálu Sazka.cz několik stovek nových účtů. Na středeční slosování Sportky byla například podána třetina sázenek přes internet, průměrně se tento podíl pohybuje okolo pěti procent," komentuje Petr Týbl zvýšenou poptávku ve světě on-line sázení.

V čem karanténa děsí český národ

Přestože se celá ČR velmi rychle a bez větších problémů dokázala vyrovnat s plošnou karanténou a celou řadou různých omezení, která každým dnem přibývají, i tak jsou lidé stále velmi nervózní. Kromě toho, že si třetina stěžuje na zvýšení své lenivosti během domácího pobytu, většinu trápí hlavně otázky budoucnosti a možných existenčních problémů. Strach z budoucnosti trápí 39 procent Čechů v karanténě a 31 procent připouští, že se cítí velmi nejistě především kvůli obavám o své zaměstnání.