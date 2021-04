Češi zachycují dešťovou vodu hlavně do sudů, podzemní nádrže jsou výjimkou

Domácnosti žijící v rodinných domech se většinou snaží zachycovat dešťovou vodu, používají na to nejčastěji sudy nebo jiné nadzemní nádrže. Pouze devět procent Čechů si na svém pozemku postavilo nádrž pod zemí, většinou se to týká novostaveb. Vyplývá to z průzkumu univerzity J. E. Purkyně ve spolupráci s agenturou STEM a ČVUT. Univerzita provedla průzkumy dva, jeden se uskutečnil v roce 2017, druhý loni.

Srážkovou vodu do nadzemních nádrží zachycují dvě třetiny českých domácností. Za tři roky se snaha lidí udržet vodu na svém pozemku zvýšila o 12 procentních bodů. "Polovina domácností uvádí jako hlavní důvod využívání srážkové vody ekonomické důvody, přičemž dominuje její použití na zalévání zahrady. K vyššímu využívání vody z nebe by domácnosti motivovalo zejména výrazné zdražení pitné vody či státní dotace," uvedl Jan Macháč z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP).

Do nových řešení na zadržování vody méně investují lidé, kteří mají na svém pozemku studnu. Významnou bariérou je podle statistiků také věk členů domácnosti. Starší lidé častěji nesouhlasí s technickými zásahy do nemovitosti nebo jejího okolí. Využívání srážkové vody uvnitř domu, tedy jinak než na zalévání zahrady, je pro domácnosti představitelné pouze při nové výstavbě nebo při celkové rekonstrukci domu.

Stát momentálně nabízí dotace v programu takzvané malé Dešťovky. Slouží pro pořízení nádrží, které mohou v domácnostech pomoci zadržet a následně využít dešťovou vodu.

Více srážkové vody by ale domácnosti nejraději zachytily do dalších sudů a nadzemních nádrží. Nákladnější řešení, jako je řízené zasakování, podzemní nádrže, dvojí rozvody vody se navzdory dotacím spíše neprosazují. "Nejúčinněji lze změny chování dosáhnout kombinací pozitivní (dotace) a negativní (poplatky) motivace," uvedli autoři průzkumu.

Dotace častěji motivují domácnosti žijící na vesnici a ty, které se cítí dobře finančně zajištěny. U průměrně a špatně zajištěných domácností je převažující motivací zdražení pitné vody. Stejná motivace dominuje u vlastníků domů starších 20 let.

Průzkum se uskutečnil od v dubnu 2017 a květnu 2020, zúčastnilo se ho více než 1000 lidí.