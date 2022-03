Česká armáda poslala vojáky na Slovensko, postaví tábor pro uprchlíky

Česká armáda poslala na Slovensko vojáky, na místě postaví a budou provozovat humanitární základnu pro 400 uprchlíků z Ukrajiny. Na místo míří logistici se stany, kontejnery se sociálním zařízením a elektrocentrály. V pondělí to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

O vyslání vojáků armáda informovala na twitteru. Uvedla, že na Slovensko míří logistici z Pardubic a Lipníku nad Bečvou. "Postaví tam humanitární základnu pro 400 uprchlíků z Ukrajiny. Tábor postavíme a budeme provozovat podle potřeby minimálně měsíc," uvedla armáda.

Slovenská vláda v pondělí odsouhlasila, aby zemi se zvládáním náporu uprchlíků z Ukrajiny pomáhalo 50 českých vojáků. Podle Dvořákové nyní na Slovensko míří asi 100 vojáků, s provozem tábora jich pak ale bude pomáhat méně, asi dvě desítky. Od minulého týdne už na Slovensku s registrací uprchlíků pomáhá padesátka českých policistů.

Česko se zároveň plánuje zapojit na Slovensku do předsunuté alianční přítomnosti. K východnímu sousedu by mohlo být vysláno 400 českých vojáků, zapojili by se do tzv. společné battlegroupy. Další vojáky by mohlo vyčlenit Slovensko, Maďarsko, Bulharsko nebo Rumunsko. Česká armáda by uskupení mohla velet. Vyslání musí schválit vláda a Parlament.