Česká armádní letadla budou dál Afghánistánu dodávat humanitární pomoc

Letadla české armády budou moci do léta příštího roku do Afghánistánu dál dodávat při svých pravidelných cestách humanitární pomoc. Povolení vozit bezplatně humanitární zásilky spolku Berkat odsouhlasila v úterý vláda, uvedlo dnes ministerstvo obrany. Do země tak v uplynulých letech směřovaly například oční rohovky určené k transplantacím, a dále zdravotnické, hygienické a humanitární zásilky. Loni šlo podle ministerstvo obrany pouze o školní potřeby a oblečení pro děti.

Obrana se spolkem Berkat spolupracuje na přepravě materiálu do Afghánistánu od roku 2010. Do Kábulu byly dopraveny hlavně oční rohovky z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které transplantovali chudým Afgháncům tamní lékaři vyškolení českými oftalmology. Loni šlo pouze o dodávky krabic oblečení a školních brašen.

Krabice s humanitární pomocí obrana dopravuje v případě, že jsou volné přepravní kapacity v armádních letadlech, která směřují do Afghánistánu kvůli udržování tamního českého kontingentu. Náklady na lety plně hradí ze své rozpočtové kapitoly ministerstvo obrany.

Afghánistán je dlouhodobě jednou z priorit české zahraniční a obranné politiky. V rámci mise Resolute Support pod vedením NATO se předpokládá česká účast i v následujících dvou letech.