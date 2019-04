IMAGINÁRNÍ REPORTÁŽ. Oděná do třpytu šatů Beaty Rajské a opřená o mosazné zábradlí sleduji klání nejlepších matek Česka. Supermatek.

Soutěživost v sobě máme všichni. Odmalička se snažíme být lepšími než ostatní ve škole, při sportu či v práci. Vědci z univerzit v Jokohamě, Montgomery, Debrecínu a Slovenskej akadémie vied ale nedávno přišli s šokujícím výzkumem. Zjistili, že vůbec nejsoutěživějším stvořením na světě jsou matky. MATKY.

Tento výzkum zaujal i Český olympijský výbor, který se rozhodl uspořádat Českou olympiádu supermatek (ČOS) "Symbolem pochopitelně nebude pět olympijských kruhů, ale jen dva růžové kruhy připomínající ženská prsa. Samozřejmě pěkně nalitá, aby bylo jasné, že jde o kojící supermatky," vyjádřila se Helena Houdová, vládní zmocněnec za Českou olympiádu supermatek (ČOS).

Na pražské Letné vyrostl obří olympijský park, kde právě panuje elektrizující atmosféra. Těhulky, snažilky i bydlenky si zde užívají různé doprovodné akce nebo si dávají pokecík. A na své si přijdou i tatínkové! Pro ně jsou zde kurzy Jak si užít těhotenství ženy, Jak si užít porod, Jak si užít dovolenou s dětmi či soutěž v Hlazení břicha těhulkám. Celá akce má i charitativní přesah: výtěžek ze vstupného totiž půjde Nadačnímu fondu Tuctovka, který pomáhá úplně normálním matkám s úplně normálními dětmi. "Viděla jsem ty ženy a děti na vlastní oči a je to otřesné. Chudáčci," říká nám těsně před slavnostní zahájením Helena Houdová.

A už je to tady! Historicky první Česká olympiáda supermatek již žije svým vlastním životem! Zaměřili jsme se na hlavní favoritky soutěže - Krasavici Kamču, sportovkyni Simču a Peťku milující přírodu. Během úvodní disciplíny - Slavnostního průvodu zakončeného zapálením aromatické vonné svíčky - porotci hodnotí zejména vzhled dětí a matek.

Ale co to?! Krásná paní Kamča končí první disciplínu v slzách. Její Amálie Sofie se sice pyšní skvostným tvarem hlavičky a pečlivě střiženými nehtíky, ale má zrovna opar. Během průvodu si navíc načůrala do bačkůrek, vztekle sebou praštila o zem a bušila pěstičkami do podlahy. Historické anály by řekly, že je to nevychovaný spratek, přitom má jen období vzdoru. "Neustála ten tlak. Byl to sice jen chvilkový nezdar, ale možná osudový," říká plačící Kamča.



V tretrách již sprintuje ke svíčce i sportovkyně Simča se synem Albertem Herbertem. Zatímco paní Simča drží v rukou činky a mocně pumpuje pěstmi, její synek si v podpaždí hýčká motivační diář Tomáše Řepky. A už přichází i paní Peťka s dcerou Peťkou. Naboso, v batikovaných tričkách a se snítkou rozmarýnu ve vlasech se synchronně vznášejí nad podlahou. Vypadají úžasně étericky. Dokonce i jejich soupeřka, jistá paní Zdenička, má sto chutí je pochválit. Fakt. Opravdu. Nejradši by paní Peťce řekla: "Jsi skvělá! Ty i tvá dcera!" Nakonec si ale radši překousne jazyk, načež je dle uvážená porotců a Etické komise České olympiády supermatek (EK ČOS) ze soutěže diskvalifikována.

Nyní je na řadě disciplína Co umím nejlépe. Syn sportovkyně Simči, malý Albert Herbert, chce porotě předvést, že již v roce chodí (respektive sprintuje v tretrách) na nočník. Dal si ale příliš těžký oříšek. "Trefil to pěkně, ale vedle," zhodnotila snaživý výkon svého syna jeho matka. Porota mu navíc strhla body za opruzelou prdelku. "Jednu bitvu jsme prohráli, ale válku ještě ne," zhodnotila Simča, načež mocně zapumpovala.

Krásná Kamča chce ohromit porotce tím, že čtyřletou Sofii Amálii stále kojí. "Plánuji to až do ukončení školní docházky," říká žena s majestátnými prsy. Ale jako na potvoru její dcera nemá zrovna teď na mateřské mléko chuť. Žužlá křupku s příchutí mořské řasy, druhou si cpe do nosní dírky a dalších padesát vyhazuje do vzduchu a rozdupává. Dělá binec? Nikoli.

"Právě dává na odiv svou kreativní část osobnosti," vysvětluje její matka, načež narychlo improvizuje a předvádí recitaci o sobě a své rodině. Dozvídáme se, že si ráda dělá hezký večer s manželem, ráda si s dcerou vystřihuje Elzu a Annu, sbírá známky a monitory dechu. "Ale mojí slabinou je špatná orientace v e-shopech. A také mám doma hračku, která bliká a troubí," odhaluje své hříchy. Porota oceňuje její upřímnost hraničící se sebemrskačstvím.

A už je zde paní Peťka, která předvádí opravdu husarský kousek. Na podiu si sama stlouká máslo a mele mouku, zatímco její dcera Peťka se nahá rochní v umělém bahně. Vypadají úžasně. Paní Peťka má prý silné tušení, že má její dcera modrou krev, ale jelikož ji nechce nechat očkovat a odmítá veškeré odběry krve, pravdu se nikdo nikdy nedozví.

Porotkyně Lilian Khousnoutdinová, druhá manželka miliardáře Karla Janečka, je při pohledu na tuto dvojici nadšená a aplauduje vestoje stejně jako další porotci. Kromě Lilian je v porotě ještě paní Alexandra Kiňová, matka prvních českých paterčat, plastický chirurg Jan Měšťák, kuchař Přemysl Forejt, herec Zdeněk Golda ze seriálu MOST! a herec Jaromír Dulava. Ten ale vzápětí odchází a nahrazuje ho dula Jitka. Prý chyba organizátorů. Škoda, Jaromír Dulava byl sympaťák. Naopak dulu Jitku v porotě nikdo s úsměvem nevítá, na což je ale z porodních sálů zvyklá.

Další je na programu Rychlochlochůze supermatek po kostičkách lega. Zde suverénně dominuje favoritka sportovkyně Simča, která překonává hned tři světové rekordy. Někteří politici zvažují, že Simče postaví speciální arénu pro rychlochůzi po kostičkách lega, aby nemusela jezdit trénovat do okolních zemích. Následně ale zjišťují, že aréna by byla dokončena v době, kdy paní Simče bude devadesát tři let, takže návrh odkládají na neurčito.

Nastává čas na disciplínu Vymýšlení motivačních citátů, protože jak říkával Tomáš Garrigue Masaryk: Životní motta jsou kořením mateřství. Krasavice Kamča sype z rukávu jedno moudro za druhým. "Život je dar a každý den, který prožijeme s láskou svých nejbližších, ho umocňuje. Problémy ti přijdou tak velké, jak jsi sama schopná je zvládnout. Mé dítě je diamant uprostřed řetízku...." Jan Měšťák usíná.

To sportovkyně Simča to bere hopem. "Kdo miluje vítězství, miluje svoji rodinu," haleká, zatímco předvádí kotoul vzad, načež vítězně pumpuje pěstmi. Porota nadšeně tleská. A na řadě je Peťka s Peťkou. "Život je jako kopretina. Nikdy nevíš, jaký lístek sníš," říkají matka s dcerou dvojhlasně nasoukané do kostýmu malé Leontýnky z filmu Ať žijí duchové. "Bezkrevný výkon. Z dlaně si chlup nevytrhneš, když tam žádný není," hodnotí rezolutně dula Jitka.

Ale už je tu poslední disciplína Vaření srdcem. Krásná Kamča přináší avokádový toast podle vévodkyně Meghan Markle, ale porotě její pokrm evidentně nechutná. "Peťko, Peťko, pojďte k nám, na vás jsme obzvlášť zvědaví," vybízí kuchař Přemysl Forejt, bere si do ruky příbor, posune si brýle směrem k nosu a smyslně si olízne horní ret. Peťka přináší kulinářskou specialitu: Dušenou placentu s citrónem. Zdeněk Golda prchá ze sálu stejně jako řada dalších lidí. Ano, smrdí to tu. "Víc ochutnávej a víc o tom přemýšlej," hodnotí Přemysl Forejt s kusy placenty v mezizubních prostorech.

Sportovkyně Simča (se synem na zádech) přijíždí k porotě na běžkách. V ruce svírá obří fitness jablko, které vydlabala a naplnila lněnými, konopnými a chia semínky. "Jablko denně zahání lékaře," skučí zpod potu. Tahle disciplína jí vůbec nechutnala.

Ale pozor, co se to děje?! Na jeviště vbíhají notáři a celou soutěž předčasně ukončují. Proč? "S odchodem Zdeňka Goldy již porota není genderově vyvážená, už zde nejsou tři ženy a tři muži, což neodpovídá regulím Evropské Unie," dozvídáme se od Libora Boučka, který šel náhodně kolem a s hrůzou zjistil, že Česká olympiáda supermatek (ČOS) je jediný pořad, který letos ještě nemoderoval.

Ale kdo je tedy historicky první vítězka historicky první České olympiády supermatek (ČOS)? Těžko říct. Na podium přichází zpěvák Lešek Semelka, jakožto závěrečná tečka tohoto velkolepého večera, a zpívá: "Jsi prostě nejlepší, ozdoba přístřeší, jsi prostě nejlepší..." Supermatky se v kroužku navzájem objímají a říkají si, jak jsou nejlepší, zatímco děti se vzadu rochní v umělém bahně, do kterého si máčejí kusy placenty paní Peťky. Pohodička. Porotu ani fanoušky rázem nikdo nepotřebuje. Všechny matky jsou totiž super, protože dělají pro své děti to, co považují za nejlepší. Nejen o Apríla.