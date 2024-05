Česká republika před 20 lety vstoupila do Evropské unie

Česká republika před 20 lety vstoupila do Evropské unie. Kromě ní se od 1. května 2004 staly členskými zeměmi bloku také Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

ČR o vstup do EU zažádala v roce 1996. Několikaletá jednání vyvrcholila v roce 2003, kdy se o vstupu konalo dosud jediné české celostátní referendum. V něm se pro začlenění do evropského společenství vyslovilo 77,33 procenta lidí.

Česko za posledních 20 let získalo z evropských zdrojů po odečtení vlastních příspěvků 1,12 bilionu korun. V roce 2004 vstupovalo s HDP na obyvatele na úrovni 80 procent průměru EU, nyní je to 91 procent. V paritě kupní síly ČR za posledních 20 let předehnala Řecko, Portugalsko, Španělsko, Slovinsko a přiblížila se Itálii.

Od dosud největší vlny rozšíření v roce 2004 se k EU připojily ještě další tři země - Bulharsko a Rumunsko v roce 2007 a v roce 2013 také Chorvatsko.