Česká republika protesty v Bělorusku neorganizovala, vyvrací obvinění Petříček

Česká republika a její složky podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka protesty v Bělorusku neorganizovala. Řekl to v reakci na vyjádření běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, který z organizace protestů proti podobě a oficiálním výsledkům nedělních voleb hlavy státu obvinil "loutkovodiče" z Česka, Polska a Británie.

Český ministr zahraničí poznamenal, že je pravda, že Česká republika dlouhodobě podporuje běloruskou občanskou společnost. Odmítl ale tvrzení, že Česko nebo jeho složky protesty organizovaly. Zároveň poznamenal, že od Lukašenka neviděl žádný důkaz, že by česká vláda měla s takovým obviněním něco společného.

V Bělorusku se po nedělních prezidentských volbách, které podle oficiálních výsledků vyhrál drtivě Lukašenko, konaly opoziční demonstrace. Tisíce lidí vyjadřovaly nespokojenost s výsledkem voleb a podezření z jejich falšování. Běloruské bezpečnostní síly v noci na pondělí demonstrace tvrdým způsobem rozehnaly.

Lukašenko podle běloruské státní agentury BelTA z organizace protestů obvinil "loutkovodiče" z Česka, Polska a Británie. Právě z těchto zemí byly podle něj telefonicky demonstrace organizované.

"Zaznamenali jsme - a vám jako bývalému rozvědčíkovi je to známo - telefonní hovory ze zahraničí. Telefonáty byly z Polska, Británie a Česka. Řídily naše, promiňte mi, ovce. Oni nechápou, co dělají, a už je začínají ovládat," uvedl podle agentury Lukašenko v rozhovoru se Sergejem Lebeděvem, šéfem pozorovatelské mise Společenství nezávislých států (SNS) na běloruských volbách. Prezident uvedl, že v událostech lze vidět "loutkovodiče" a jedna z linií podle něj vede z Česka.

Lukašenko narážel na demonstrace v roce 2014

SNS tvoří 11 bývalých sovětských republik, včetně Běloruska a Ruska. Pozorovatelská mise společenství tvrdí, že nedělní prezidentské volby v Bělorusku byly v pořádku a v souladu se zákony.

"To, o čem jsem mluvil... se potvrzuje," řekl Lukašenko dále Lebeděvovi ke střetům jeho odpůrců s policejními zásahovými oddíly. "Varoval jsem, že 'majdan' nebude, přestože by se to někomu líbilo. Proto se musíme umírnit, uklidnit," dodal.

Lukašenko narážel na demonstrace na kyjevském centrálním náměstí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) v roce 2014. Výsledkem ukrajinských protestů bylo svržení vlády tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

"Jedna z linií těchto loutkářů je Česko. Dnes už z Česka řídí náš spojený štáb, v němž, odpusťte mi, sedí tyto ovce, které si pranic neuvědomují, co na nich chtějí. Pokračuje tlak na ně a požadavky: vyveďte lidi na ulice a jednejte s úřady o dobrovolném předání moci," prohlásil dále mimo jiné Lukašenko.

Tvrdil přitom, že toto "vodění loutek" provádějí" určití lidé v zahraničí, kteří za to dostávají velké peníze, což si však účastníci nepovolených akcí neuvědomují".

"My se ale vypořádáme s každým, kdo dnes lidi provokuje a tlačí do nepokojů. Myslím, že se jejich myšlení otočí správným směrem a pochopí, že prostě pálí zem pod sebou. To nemůžeme připustit," konstatoval výhružně Lukašenko.