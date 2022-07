České dráhy dostaly v souvislosti s obnovou lanovky na Ještěd minimálně jednu nabídku

České dráhy (ČD) dostaly v souvislosti s obnovou lanovky na Ještěd v Liberci minimálně jednu nabídku na předběžné tržní konzultace na strategického partnera. Podal ji Liberec. Ve středu to potvrdil primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Zda jsou i jiní zájemci, státní dopravce zatím sdělovat nebude. Vyplývá to z vyjádření mluvčího ČD Petra Šťáhlavského.

České dráhy hledají partnera, který by byl ochoten podílet se na investici do opravy lanovky poškozené při loňské tragické nehodě, kdy po přetržení tažného lana spadla jedna ze dvou kabin. Při nehodě zemřel průvodčí, který byl v kabině sám. Termín pro podání nabídek vypršel v úterý o půlnoci. "Další podrobnosti k probíhajícím tržním konzultacím v současné chvíli nebudeme poskytovat," řekl ve středu Šťáhlavský.

Liberec na základě rozhodnutí radních města nabídku podal v úterý s tím, že by chtěl majetek dopravce spojený s lanovkou převzít do svého vlastnictví. "Rada města Liberce se shodla na tom, že by bylo nejvhodnější převzít nemovitosti po lanové dráze a samo město by hledalo dalšího partnera na znovuobnovení a provoz lanové dráhy," uvedl Zámečník. Podle něj ale ve své nabídce nespecifikovali, za jakých podmínek by chtěli majetek ČD převzít. "Věřím, že se nám pořadí nejen přesvědčit České dráhy o tom, že město je tím správným partnerem, ale ruku v ruce najít i kvalitního strategického investora, který by provoz lanovky garantoval," dodal Zámečník. Mezi současnou koalicí i opozicí na radnici panuje shoda v tom, že finančně by se město mělo na obnově lanovky podílet co nejméně.

Visutá lanová dráha na Ještěd je mimo provoz od konce října loňského roku, kdy po přetržení tažného lana spadla jedna ze dvou kabin. Při nehodě zemřel průvodčí, v kabině pro 35 lidí byl sám. Jen základní oprava není podle výrobců lanovek možná vzhledem k bezpečnostním předpisům. Z možných řešení se zatím jako nejpravděpodobnější jeví varianta nahrazení kyvadlového systému se dvěma kabinami pro 35 lidí oběžným systémem s menšími kabinkami pro osm až deset cestujících. Náklady na výstavbu zřejmě přesáhnou čtvrt miliardy korun.

Dvoukabinovou lanovku na Ještěd vybudovala v letech 1932 až 1933 na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Loňská tragédie byla první v její téměř devadesátileté historii. Ročně přepravila lanovka kolem čtvrt milionu cestujících. Mimo provoz bude zřejmě několik let.