České dráhy nenechají opravit pendolino poškozené loni při nehodě v Bohumíně

České dráhy (ČD) nenechají opravit pendolino poškozené loni v červnu v Bohumíně na Karvinsku při srážce s posunovací lokomotivou. Bylo by to neekonomické. Náklady na opravu se odhadují mezi 200 a 250 miliony korun. Nepoškozené vozy dopravce využije na náhradní díly pro zbývající soupravy, poškozené vozy zlikviduje. ČD nyní vypravují čtyři pendolina ze sedmi. V budoucnu vyřazené pendolino nahradí některá modernější souprava, například ComfortJet. Ve čtvrtek to řekla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

"Bylo rozhodnuto, že soupravu opravovat nebudeme. Částka by se mohla vyšplhat až na 250 milionů korun. A to by bylo neekonomické," řekla Rajnochová. Doplnila, že nepoškozené části dopravce bude používat jako zdroj náhradních dílů pro zbývající soupravy. Těch mají momentálně ČD sedm. Jednu po nehodě v Bohumíně z provozu vyřadí. Dvě se nyní opravují po nehodách či vykolejení. Čtyři jsou v provozu.

Dopravce neuvažuje o tom, že by zničené pendolino nahradil novou soupravou stejného výrobce. "Výroba jednoho jediného kusu nebo nízkopočetné série již běžně nevyráběné jednotky není ekonomicky smysluplná. Pro rychlá expresní spojení již aktuálně využíváme jiný koncept," vysvětlila mluvčí.

Podle ní jde například o nové vlaky pro dálkovou dopravu ComfortJet, které se částečně vyrábějí v Ostravě a první dodávky ČD očekávají v závěru letošního roku. Objednáno má společnost 20 devítivozových jednotek a 50 lokomotiv. Lokomotivy a jednotky budou využívány na různých linkách.

Loňskou červnovou nehodu v Bohumíně nepřežil strojvedoucí vlaku. Dalších pět lidí se zranilo. Podle Drážní inspekce pendolino projelo na červenou. Policie uvedla, že strojvedoucí pendolina byl při nehodě pod vlivem alkoholu. Vlak odjíždějící do Prahy se ve stanici Bohumín srazil s posunovací lokomotivou 27. června. Ve vlaku se lehce zranila stevardka a na posunovací lokomotivě čtyři zaměstnanci společnosti ČD Cargo.

V současnosti České dráhy vypravují čtyři soupravy pendolino ze sedmi. Jeden vlak se renovuje a další souprava je odstavená právě po červnové nehodě v Bohumíně. Třetí je nepojízdná po nedávném vykolejení na Slovensku. Pendolino zařazují dráhy mezi své prémiové vlaky. Poprvé byly v ČR uvedeny do zkušebního provozu před Vánocemi 2004, od prosince 2005 pak souprava jezdí pravidelně na trase Praha-Ostrava a dalších exponovaných tratích.