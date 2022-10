České dráhy po měsíci vrátily do provozu opravené pendolino

České dráhy v minulých dnech vrátily do provozu svou pátou soupravu pendolino, která byla zhruba měsíc mimo provoz kvůli poškození hřídele. Místo poškozeného vlaku dosud jezdily náhradní vozy. Ve středu o tom informovaly České dráhy. Dopravce má ve vozovém parku sedm souprav pendolino, v provozu jich je nyní pět.

Pendolino bylo mimo provoz od závěru září kvůli rozlomení Kardanova hřídele a poškození spodní části jednoho z vozů soupravy. Při opravě, která se nakonec oproti původním předpokladům uskutečnila rychleji, bylo nutné vyměnit hřídel a také opravit další poškozené části. Šlo například o zařízení pro aktivní boční vypružení, které je součástí naklápěcího systému, nebo o boxy s bateriemi. Nutné bylo obnovit podle drah také poškozenou kabeláž a vzduchové potrubí. Z preventivních důvodů pak byl vyměněn také trakční motor a celá hnaná náprava.

Do provozu se opravená souprava vrátila v sobotu v noci. Dráhy ještě předtím provedly zkušební jízdu v Praze z odstavného nádraží ve Vršovicích do Libně a zpět, následně pak vlak vyjel do ostrého provozu na lince z Prahy do Bohumína.

V současnosti tak dráhy vypravují pět souprav pendolino. Šestý vlak se renovuje a další souprava je odstavená po červnové nehodě v Bohumíně.

Pendolino zařazují dráhy mezi své prémiové vlaky. Poprvé byly v ČR uvedeny do zkušebního provozu před Vánocemi 2004, od prosince 2005 pak pendolino jezdí pravidelně na trase Praha - Ostrava a dalších exponovaných tratích.